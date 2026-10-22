Muere exprincesa CoBachBC tras caer de juego mecánico en feria tradicional de Cabo San Lucas

Gabriela Rodríguez Tezoco, de 18 años y exalumna del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur (CobachBC), murió tras caer del juego mecánico conocido como 'El Péndulo', instalado en la feria de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, en Los Cabos.

El accidente ocurrió la noche del martes, cuando la joven resultó lesionada durante el funcionamiento de la atracción y fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde falleció pese a recibir atención médica.

La muerte de Gabriela llevó a las autoridades de Baja California Sur a iniciar una investigación para esclarecer cómo ocurrió la caída y determinar si existieron fallas en las condiciones de operación del juego.

¿Qué pasó en el juego mecánico El Péndulo?

El incidente se registró en el área de juegos de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas; tras recibir el reporte de emergencia, elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y Servicios Médicos acudieron para atender a la joven y asegurar la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, Gabriela habría salido de su asiento mientras la atracción estaba en funcionamiento y cayó al suelo; después de recibir los primeros auxilios, fue trasladada fuera del recinto ferial para recibir atención hospitalaria; sin embargo, perdió la vida.

El juego mecánico fue suspendido mientras las autoridades comenzaron las diligencias para conocer las circunstancias del accidente.

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Anuncian revisión de juegos mecánicos en Cabo San Lucas

Tras el accidente, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció inspecciones preventivas en las atracciones de las Fiestas Tradicionales para revisar sus condiciones de funcionamiento; el alcalde Christian Agúndez Gómez informó que personal municipal atendió la emergencia y que se daría acompañamiento a la familia de la joven.

Después de concluir las fiestas, también se anunció el nombramiento de un nuevo encargado de despacho de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en sustitución de Francisco Cota Márquez; l cambio busca facilitar las investigaciones y permitir que las autoridades tengan acceso a los expedientes e información que requieran.

CobachBC despide a su exalumna

El Colegio de Bachilleres de Baja California Sur expresó sus condolencias por la muerte de Gabriela Rodríguez Tezoco, a quien identificó como egresada del Plantel 10 de Cabo San Lucas durante 2026.

La institución recordó a la joven y compartió un mensaje de despedida dirigido a su comunidad educativa; mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer las condiciones en las que ocurrió el accidente que terminó con la vida de la joven de 18 años.