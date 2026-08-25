¡Se gastaron 4.4 millones de pesos en tamales! Denuncian gasto millonario autorizado por el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía

Una fuerte controversia estalló en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, tras la denuncia de una regidora en contra del alcalde Luis Ernesto Munguía.

Melisa Madero señaló directamente al presidente municipal por aprobar una factura millonaria destinada al presupuesto de tamales para eventos de la administración.

Luis Ernesto Munguía autoriza gasto de 4.4 millones, ¡en tamales!

Durante una sesión de Cabildo celebrada el pasado 24 de junio de 2026, la regidora Melisa Madero hizo pública la denuncia en contra del presidente municipal de Luis Ernesto Munguía González.

Melisa Madero expuso que el Ayuntamiento aprobó un gasto por más de 4.4 millones de pesos destinados a la compra de tamales, suma que causó indignación.

¿4.4 millones de pesos en tamales y atole? Regidora cuestiona gasto en #PuertoVallarta



La regidora Melisa Madero denunció al alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, por un presunto gasto de 4.4 millones de pesos en tamales y atole para eventos oficiales.



Cuestionó los… pic.twitter.com/SeIV7VykSD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

¿Para qué son los tamales?

De acuerdo con lo dicho por la regidora, esta suma de cuatro millones y medio de pesos no fue destinado para obras públicas, salud o escuelas.

La cifra millonaria se hizo para cubrir el servicio de banquetes y la entrega de tamales en distintas actividades organizadas por la administración municipal, incluyendo el festejo de los primeros 100 días de gobierno del presidente Munguía.

¿4.4 millones de pesos en tamales y atole? Regidora cuestiona gasto en #PuertoVallarta



La regidora Melisa Madero denunció al alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, por un presunto gasto de 4.4 millones de pesos en tamales y atole para eventos oficiales.



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Regidor confronta por el gasto millonario en Puerto Vallarta

Melisa Madero dijo que los recursos del erario público deben dirigirse a atender las carencias operativas de la ciudad y las solicitudes básicas de la ciudadanía.

La regidora reprochó que se destine tanto dinero a eventos de convivencia mientras existen necesidades urgentes que resolver.

Anuncian revisión del presupuesto en Puerto Vallarta

Tras dar a conocer las cifras, la regidora dijo que seguirá revisando cada expediente y factura entregada por la tesorería municipal.

Su objetivo es verificar cómo se está repartiendo el dinero de la administración y pedir cuentas sobre los contratos asignados a proveedores durante la gestión de gobierno.

Piden transparencia en el manejo del dinero municipal

La denuncia dejó abierta la exigencia de transparencia sobre las finanzas del municipio para tener claro el costo real de los eventos públicos.

Los regidores comentaron que seguirán con la supervisión del presupuesto para evitar que los fondos se sigan usando en compras millonarias de este tipo si hay muchas más áreas que necesitan financiamiento.