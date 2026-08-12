Siervos de la Nación, financiados con dinero público, despliegan campaña anticipada para Morena casa por casa

Un ciudadano confrontó a un “siervo de la nación”, es decir un empleado de Morena pagado con dinero público, quien realizaba campaña anticipada casa por casa, atribuyendo los programas sociales a la presidenta. El ciudadano rechazó el discurso y aclaró que el dinero proviene de sus impuestos.

En total, existen 20,103 siervos de la Nación con un sueldo de 12,000 pesos mensuales, lo que representa aproximadamente 240 millones de pesos mensuales que, según el señalamiento, deberían financiarse con recursos de Morena y no del erario público. Este ejército electoral se refuerza con empleados de gobiernos estatales y municipales morenistas.