“No me voy a quedar callada": Regidora de Cuautla asegura presentará denuncias contra gobernadora de Morelos por intervenir en conflicto político del municipio

El gobierno de Cuautla sufrió un quiebre total tras la desarticulación de mandos financieros, administrativos y del propio alcalde por órdenes de aprehensión federales. Con el alcalde prófugo, el cuerpo de regidores tuvo que suspender las mesas públicas por las protestas y refugiarse en una reunión privada para tomar protesta a la nueva titular del ayuntamiento, quien ya fue designada, aunque algunos acusan intervención de la gobernadora de Morelos.

📃 ¡Tensión en Cuautla! Cabildo suspende sesión en medio de protestas, tensión política y señalamientos. La regidora Anita Sánchez Guerra, presentará denuncias contra la gobernadora Margarita González Saravia.



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Sesión privada para designar a nueva alcaldesa en Cuautla

La jornada política comenzó con la suspensión definitiva de la sesión pública debido a las manifestaciones y el clima de tensión que se vivía en el palacio municipal.

Horas más tarde, los integrantes del Cabildo retomaron la asamblea a puerta cerrada para aprobar que la síndica municipal, Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero, asuma de manera temporal las funciones de presidenta para evitar la parálisis de los servicios público y en el funcionamiento del ayuntamiento.

Regidora denunciará a gobernadora de Morelos

La regidora Anita Sánchez Guerra alzó la voz para acusar abiertamente una presunta operación política dirigida desde el gobierno estatal.

Sánchez Guerra aseguró que no se quedará callada y que presentará denuncias formales contra la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, a quien señaló de intervenir directamente en el conflicto de Cuautla y de utilizar a diversas autoridades para solapar las irregularidades locales.

Detienen a funcionarios de Cuautla durante Operación Enjambre

La designación de la alcaldesa interina ocurre de forma urgente tras un operativo federal que descabezó la estructura gubernamental de la demarcación.

Agentes federales ejecutaron órdenes de aprehensión y arrestaron a Horacio Zavaleta (secretario municipal), Pablo Adrián Portillo Galicia (oficial mayor) y Jonathan Espinoza Salinas (tesorero municipal), dejando al ayuntamiento sin operadores financieros.

El alcalde Jesús Corona Damián sigue prófugo

La renovación del mando interino tuvo que realizarse para garantizar la estabilidad del municipio, pues autoridades federales tienen una orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián por vínculos con el crimen organizado, quien se desenvolvía como alcalde de la entidad.

Por ahora, el edil sigue prófugo de a justicia y autoridades mantienen activa su búsqueda.

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Nueva alcaldesa llega en un punto crítico del municipio de Cuautla

La nueva presidenta interina, Nancy Guadalupe Echeverría, asumió el cargo con el reto de reestructurar una administración marcada por la corrupción.