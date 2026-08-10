Candil de la calle: Dirigentes y legisladores de Morena presumen viajes de lujo y gastos millonarios en Europa

Mientras millones de familias mexicanas deben estirar el presupuesto para cubrir unas sencillas vacaciones o llegar a fin de mes, la cúpula y los aliados del partido de Morena le dan rienda suelta al gasto millonario en el extranjero. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue captada viajando en primera clase a Madrid, paseando por la exclusiva “Milla de Oro” en la calle Serrano y luciendo un vestido de 10 mil pesos, monto que supera el salario mínimo mensual en México. A la lista del derroche en Europa se suma el exgobernador y actual diputado Cuauhtémoc Blanco, quien fue visto en una lujosa marisquería de Barcelona con consumos promedio de 4 mil pesos, el equivalente a la quincena de un trabajador promedio, mientras que en Campeche y Morelos persisten severas crisis de transporte e inseguridad.

¿Austeridad republicana? De Madrid a Mónaco, las #vacaciones de lujo desatan críticas



Mientras millones de familias ajustan gastos, figuras vinculadas a la 4T fueron captadas disfrutando destinos exclusivos en Europa.@LaydaSansores fue vista en la "Milla de Oro" de Madrid;… pic.twitter.com/44kehpZhHJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 10, 2026

El discurso de la “justa medianía” también quedó olvidado para el senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien disfruta de un opulento hospedaje en Lisboa, Portugal, en un hotel con tarifas de más de 7 mil pesos la noche. A la par de estos lujos del oficialismo, empresarios con cuentas pendientes con la justicia como Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo y con orden de aprehensión por parte de la FGR, se pasean impunes por Mónaco presumiendo relojes de alta gama valuados en más de 700 mil pesos. La retórica de la “austeridad republicana” demuestra ser una regla estricta para la ciudadanía, pero una simple simulación para quienes disfrutan del privilegio y el despilfarro.