Generación Beta, los nacidos con inteligencia artificial en las venas: ¿a qué años pertenecen y por qué se les llama así?

Según el Foro Económico Mundial, a partir de enero del 2025 comenzó a nacer la generación Beta, un hito que redefinirá el futuro del consumo, la educación y la economía global, esto debido a que es el primer grupo en convivir desde el día 1 con la Inteligencia Artificial (IA) y "afecta" directamente a los Millennials y Generación Z que son o serán sus padres. En Azteca Noticia te decimos todo lo que debes conocer para entender los retos de la crianza, salud mental y adaptación tecnológica que enfrentarán estos nuevos niños.

¿Cuándo inició la generación Beta y a qué años abarca?

Para empezar, el surgimiento de esta generación inicia en el 2025, y son apodados los "nativos digitales 2.0" dada la clasificación sociológica que agrupa la población mundial en bloques de aproximadamente 15 años. Estos niños persistirán hasta el 2038 o 2039, con proyecciones a ser la generación más urbana de la historia actual de la humanidad.

¿Por qué se les llama generación Beta?

El origen de su nombre solo sigue el orden alfabético griego, esto al suceder a la Generación Alpha que iba del 2010 al 2024, por ende les corresponde el apodo de "Beta". Esta generación estará compuesta —mayormente— por los hijos de la Generación del Milenio y la Generación Z. Otra característica es que no tendrán que aprender usar lo digital, pues nacerán con la IA generativa, la hiperconectividad y la automatización integrada en sus juguetes, educación y salud.

Asimismo, heredarán un mundo con desafíos climáticos tangibles, como fenómenos extremos cotidianos, ya que serán una generación altamente concentrada en ciudades; se proyecta que el 58% vivirá en las urbes para 2020. Finalmente, su impacto económico en 2050 representará el 18% de la población mundial y redefinirá el gasto, el cual dejará de concentrarse exclusivamente en los países con ingresos históricamente altos para así moverse a mercados emergentes de Asia y el Pacífico.

Para su educación, lo único que advierten los expertos son los riesgos de la sobreexposición a pantallas desde edades tempranas, por lo que se debe fomentar el juego libre, la educación emocional y la interacción cara a cara para evitar al abandono y que no cuenten con vínculos seguros.

Las generaciones según tu edad