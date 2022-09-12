¿Por qué este gesto del rey Carlos III causó polémica?

Los ojos están puestos en el Reino Unido tras la muerte de la Reina Isabel II y un gesto de su hijo, el ahora rey Carlos III causó polémica.

Durante el fin de semana el rey Carlos III firmó los documentos durante su ceremonia de proclamación, sin embargo, nadie esperaba que el nuevo rey hiciera un gesto que fue captado por medios de comunicación de todo el mundo.

While signing documents during his proclamation ceremony, King Charles was seen urging his aide to remove a tray of pens from his desk https://t.co/UJvpABX28K pic.twitter.com/lSbnh9Ow1f — Reuters (@Reuters) September 10, 2022

El rey Carlos III se encontraba sentado firmando los enormes documentos cuando la bandeja de tinteros le impedía acceder a las carpetas, solo mueve una pero en lugar de retirarla él mismo, hace un gesto a su asistente para que le retire el tintero.

Gesto de Carlos III refleja personalidad caprichosa

De inmediato, una mano quita la bandera mientras el rey Carlos III termina de firmar los documentos.

Javier Alatorre, enviado especial de Fuerza Informativa Azteca, explicó que este gesto del monarca fue criticado.

Sin embargo, aseguró que solo reflejó la personalidad del rey Carlos III, de 73 años, que es caprichosa, ya que pudiendo mover el tintero, prefirió hacer ese gesto para apresurar a su ayudante a quitar los objetos que estaban sobre el escritorio.

"En un gesto de desesperación: alguien venga a mover ese tintero, pues fue realmente muy criticado e interpretado y un gesto de la personalidad de Carlos III", explicó

De acuerdo con Javier Alatorre el tintero con el que el rey pidió que quitaran fue un regalo de Harry, su hijo.

Otra de las situaciones que llamaron la atención durante la ceremonia para despedir a la Reina Isabel II fue el regreso de Megan Markle, el cual fue rechazado por algunos británicos, quienes no dieron su mano cuando ella pasó a saludar a la multitud.