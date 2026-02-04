¿El nuevo “Ecce Homo”? Un ángel con el rostro de Giorgia Meloni desata polémica en Roma

En un hecho que recuerda a la restauración del Ecce Homo en España, ya que se convirtió en un meme, en Italia un pintor restauró un fresco en una iglesia, con la peculiaridad que uno de los ángeles ahora tiene un parecido con Giorgia Meloni, la primera ministra del país y ahora pidieron borrarlo.

Esto ocurrió en la Basílica de San Lorenzo in Lucina, una de las más antiguas en Roma. Bruno Valentinetti, sacristán y artesano, fue el elegido por el párroco de la basílica para restaurar los ángeles alrededor de un busto de Humberto II, el último rey de Italia.

Así luce la restauración de la Basílica de San Lorenzo. |Reuters.

El diario italiano La Repubblica informó del parecido entre la pintura y Meloni, pero al cuestionar al pintor, destacó que dicho parecido “se lo están inventando”, ya que la pintura original fue realizada en el año 2000. “Trabajé en ella durante dos años y terminé hace un año”, aseguró Valentinetti.

"No me parezco a un ángel": La reacción viral de Giorgia Meloni en redes sociales

Tras la polémica suscitada, incluido Giorgia Meloni usó sus redes sociales para compartir una de las fotografías de la restauración. “No, definitivamente no me parezco a un ángel”, añadió como comentario en Facebook y puso un emoji de una cara que ríe.

Orden del Vaticano: El restaurador borra el fresco tras la presión de la Curia

Valentinetti aseguró que el vaticano le ordenó cubrir la cara del fresco restaurado. En una declaración al diario La Repubblica señaló este 4 de febrero de 2026 que “Anoche lo borré. Me da igual. Sigo diciendo que ella no era la primera ministra, pero la Curia así lo quiso y lo borré”.

Investigación en curso: El Ministerio de Cultura italiano cuestiona la restauración

El Ministerio de Cultura de Italia mencionó en un comunicado que Daniela Porro, superintendente especial de Roma, informó al rector de la Basílica que culturizar intervención de restauración debe ser autorizada y que la solicitud de restauración debe ser acompañada de un boceto de la imagen.

En tanto que la Diócesis de Roma también anunció una investigación por lo sucedido.