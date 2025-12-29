Murió Cecilia Giménez, la “restauradora” de la pintura del Ecce Homo en Borja, España

Cecilia Giménez, una mujer española que saltó a la fama hace unos años por intentar restaurar la obra de arte llamada Ecce Homo en una iglesia en el municipio de Borja, murió el 29 de diciembre de 2025.

La cuenta de Instagram dedicada a divulgar la obra confirmó el fallecimiento de la mujer a los 91 años de edad, quien estaba internada en un asilo de ancianos.

Cecilia giménez: el legado de una restauradora de buena fe en la era de internet

El 7 de agosto de 2012, un blog que compartía la vida en la comunidad de Borja compartió la icónica imagen que se volvió viral en cuestión de horas. El fresco Ecce Homo está en las paredes del Santuario de la Misericordia, y estaba en mal estado de conservación.

Cecilia, una feligresa, se ofreció a ayudar a restaurarla de buena fe, aunque no dominaba las técnicas necesarias para un trabajo de tal magnitud. No obstante, eso no la detuvo y la pintura que mostraba a Jesucristo pasó a mostrar un gesto más bien de desagrado, lo que en un inicio recibió críticas y bromas.

Ante la lluvia de críticas y el interés de las personas por la obra, el párroco del santuario pidió al alcalde de la localidad tapar el fresco restaurado para evitar las bromas, lo cual fue rechazado.

De la crítica al milagro económico: cómo la restauración de Cecilia transformó Borja

Incluso Cecilia enfrentó amenazas de acciones legales por un presunto “acto de vandalismo”, lo que le causó un episodio de depresión y lloró por varios días.

Tras ello, poco a poco, recuperó los ánimos, ya que los usuarios de internet pasaron de hacer mofa de la pintura a apreciarla. Incluso ello ayudó a aumentar el número de turistas a Borja, ya que tan sólo un año después de que se volviera viral lo sucedido, los visitantes llegaron a ser 40 mil y muchos se acercan para tomarse una foto con el famoso Ecce Homo pintado originalmente por Elías García Martínez en el año 1930.

El título de la obra (“He aquí el hombre” en latín) hace referencia a la frase de Poncio Pilatos cuando presenta a Jesucristo torturado ante la multitud.

