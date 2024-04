VIDEO: Regina narra cómo fue el desplome del globo aerostático en el que murieron sus papás

Regina Nolasco es una joven de 14 años que sobrevivió a un terrible accidente sobre un globo aerostático en Teotihuacán; lo que era una sorpresa para su mamá se convirtió en la tragedia que la dejó sin sus padres, Viridiana Becerril y José Nolasco.

El 1 de abril de 2024 se cumplió un año del accidente que cambió por completo la vida de Regina Nolasco, quien nació el 22 de mayo de 2009.

El 1 de abril del 2023 festejaría con sus padres; Viridiana Becerril de 39 años y José Edgar Nolasco de 50 años, pero todo se convirtió en una pesadilla. Cuando se incendió el globo, ella saltó desde el aire para sobrevivir después que la canastilla se comenzó a incendiar, mientras que él se quedó en el globo para después lanzarse desde lo alto en llamas.

Hasta el momento hay dos detenidos Víctor “N”, piloto de la aeronave e Irving “N”, quien fue vinculado a proceso la semana pasada, pero un faltan dos personas por detener.

Entrevistada en el noticiero Hechos AM, la joven relató como ocurrió el accidente y qué pasó después de haber sobrevivido.

¿Cómo fue el accidente del globo aerostático donde murieron los padres de Regina?

Tanto Regina como su tía y tutora Emma Becerril han pagado con recursos propios el acompañamiento psicológico para tratar de superar el duelo, ya que la empresa de alquiler de los globos aerostáticos no se ha hecho responsable de nada, por lo que exigen justicia.

Durante la entrevista, la adolescente relató que ha sido un año muy difícil, de cambios para ella y aunque ha pasado los meses no hay justicia.

“Lo que más me dolió fue darme cuenta que seguían dando los mismos servicios, que mi vida había cambiado y la suya no, que no había una consecuencia aún”, recuerda con la voz entrecortada.

Al recordar lo ocurrido aquel 1 de abril, la joven relató que su mamá tenía muchas ganas de hacer un paseo por globo aerostático, y que este viaje sería con más familia pero uno de los encargados se les acercó para ofrecerles un vuelo privado sin ningún costo extra.

“Nos convencieron y sale Irving por nosotros y nos llevó al predio, llegó y nos dijo que era un vuelo solo para nosotros pero no tenían ningún permiso, la canastilla no era del globo, los tanques de gas no eran...”, narra.

Recuerda: “nos subimos, el globo estaba muy bajo pero el piloto nos decía que todo bien que todo iba a seguir y después de eso era el momento de aterrizar, el piloto le dice a los que están abajo que se pusieran listos que necesitaban que agarraran bien la cuerda y fue cuando la canasta cae al piso, de repente hay como una explosión, empiezo a ver todo blanco y mi instinto era aventarme.

“Me quemaba, mi mamá gritaba que le ardía, que me quemaba, me aviento y después, a unos metros cae mi mamá y veo como mi papá en el aire sigue volando y quemándose allá adentro y lo más feo fue que no me apoyaban, alrededor les interesaba más grabar que ayudarme, fue lo más doloroso tener a mi mamá a un lado muerta y preguntarle personas si estaba muerta y ver si cara de pena hacia mi y saber que ya no había más que estaba quedando sola en este mundo”, concluye su relato.

Hay dos detenidos, pero no hay justicia para Regina

A más de un año de distancia de la tragedia, el domingo 28 de abril de 2024 durante una audiencia en el Estado de México fue vinculado a proceso Emmanuel Irving “N”, uno de los detenidos y presuntos responsables.

Otro de los detenidos es el piloto Víctor Daniel “N” y aún hay dos personas presuntamente implicadas que están prófugas de la justicia, entre ellas el administrador del negocio y el dueño del predio porque el lugar no cuenta con los permisos para la operación de aeronaves.

La defensa legal de la familia Becerril señala que la empresa de viajes sigue ofertando paseos en globo aerostático, incluso, usan otros nombres para ofrecer vuelos.

Regina tiene cicatrices en el brazo derecho después de someterse a cirugía tras el accidente y por las quemaduras que le quedaron en el rostro han tenido que ir a un cirujano plástico.

La joven y su tutora aseguran que Fiscalía General de Justicia del Estado de México les ha dado el apoyo jurídico posible.