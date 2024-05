Mujer en Pachuca fractura nariz a repartidor de comida porque no llegó; ella puso mal la dirección | VIDEO

Tal vez puede ser un poco molesto que pidas comida a tu casa y llegue tarde o que incluso demore mucho, no obstante, no es motivo para reaccionar con violencia con la persona que llevaría tu orden y menos por un error del cliente. Pero resulta que en Pachuca, en el estado de Hidalgo, un repartidor de comida por aplicación fue golpeado por una clienta que le reclamó no haber llegado con su pedido a su casa.

Un joven llamado Emmanuel terminó con la nariz fracturada y el rostro ensangrentado luego de que, según denunció, fue agredido física y verbalmente por una mujer que no recibió su pedido en su hogar porque ella se equivocó en la dirección de donde tenía que ser la entrega.

Mujer se ofende y agrede a repartidor; “llegó a quererme cachetear”, dice él

El repartidor recibió una orden de comida y acudió a la dirección que en la aplicación se ingresó por parte de la mujer. Emmanuel se comunicó con la usuaria para hacer la entrega del pedido en la entrada del Fraccionamiento Real Toledo, sin embargo, la mujer se ofendió e iniciaron las agresiones.

“Llegó a quererme cachetear, o sea, de verdad llegó con una actitud violentísima y le decía ‘señora, por favor, no me falte al respeto’, pero me quiso cachetear dos o tres veces y de verdad me impactó, que (hasta) el guardia de seguridad se quedó perplejo”, relató Emmanuel.

Ante esta situación, él cruzó la puerta del fraccionamiento y decidió grabar las agresiones. “Decidí entrar grabando porque, bueno, primero poniendo mi teléfono a grabar y es cuando empieza a decir que me salga de su casa, que es propiedad privada y que estoy irrumpiendo la ley”, contó.

Agresiones al repartidor comenzaron a subir de tono; Procuraduría investiga el caso

Personal de seguridad privada del lugar pidió el apoyo de la policía municipal, que llegó en instantes, pero la situación empeoró, pues las agresiones hacia el joven Emmanuel subieron de tono.

“La situación con los policías también fue una negligencia total, con ese tipo de policías que me tocaron a mí, ese par de policías que me tocaron a mí, nada más me dijeron levanta tu denuncia y cosa que sí hice; (la mujer) me desvió la nariz”, dijo Emmanuel.

Por estos ya se inició una carpeta de investigación en la Procuraduría Estatal por lesiones, amenazas y lo que resulte, pues el joven repartidor aseguró que con su trabajo paga sus estudios.

La presunta agresora no ha querido dar su versión y la policía municipal de pachuca, dice que acudió al lugar, pero al llegar la mujer no se encontraba, por lo que solo auxiliaron al afectado.