¡Todo un máster! Profesor modifica corridos para enseñar las tablas y estados; en Día del Maestro 2024, pide a docentes más compromiso

Este miércoles 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro. De acuerdo a cifras con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en esta fecha 2 millones 19 mil 630 docentes están de manteles largos. Con el avance tecnológico y los nuevos métodos de enseñanza, muchos profesores evolucionaron es sus formas de instruir, algunos hasta han modificado la letra de canciones actuales para poder ilustrar a sus alumnos. Al ritmo de ellas han aprendido las tablas, los estados del país y las partes del cuerpo.

En Torreón, Coahuila, existe una escuela en el poniente de la entidad donde los niños aprenden de una manera divertida; cantando y bailando.

¿Qué es lo que propone este innovador método educativo?

Eduardo Bracamontes es el profesor que imparte clases en segundo grado de primaria y que se ha hecho viral en redes sociales por su creativa forma de enseñanza.

“Hasta ahorita llevamos como cinco canciones de las tablas, una de los 32 estados de la república y la canción que estamos trabajando ahorita de los cinco sentidos”, detalló Bracamontes.

| Pexels

“El profe nos ha puesto canciones de las tablas, los 32 estados y los cinco sentidos. Una de la tabla del 9 que nos puso hace como dos semanas y me gustó mucho”, explicó Santiago, uno de los afortunados alumnos de Bracamontes.

Eduardo invitó a los docentes a animarse a adaptar los recursos actuales que ofrece la tecnología y la música, para, por medio de ella, enseñar a los pequeños.

“A los niños les gusta bastante porque es una música que ellos ya escuchaban, solo que remplazamos la letra que ellos no entendían o no tenía sentido para que les explicaran y no estaba adecuada para su edad, pero ya con este tipo de letra modificada les enseña y al final del día termina gustando”, concluyó el innovador docente.