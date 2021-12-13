Gobernador de Kentucky afirma que desaparecieron pueblos por tornados

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear afirmó que tras el paso de la ola de tornados, hay pueblos que han desaparecido.

"Tengo pueblos que han desaparecido. La ciudad natal de mi padre, Paxton, no está en pie. Es difícil de describir ", dijo Beshear en un programa de televisión.

El gobernador de Kentucky agregó que después de que los tornados azotaron la región hace dos días, todavía hay daños generalizados que hacen que los esfuerzos de rescate sean un desafío en su estado.

Explicó que la devastación, debido a los tornados, se extiende a lo largo de una docena de manzanas en algunos lugares y hay mucha gente sin electricidad, siendo aproximadamente 56 mil hogares que estaban sin luz.

"Uno cree que puede ir de puerta en puerta para comprobar si la gente está bien, pero no hay puertas. La pregunta es si hay alguien entre los escombros de miles y miles de estructuras", comentó. "Es devastador".

El gobernador de Kentucky expuso que hay un total de 2 mil 700 habitantes en la ciudad natal de su familia, Dawson Springs, donde la lista de desaparecidos llegaba a ocho páginas, a un solo espacio.

Ante esta situación, Andy Beshea no pudo proporcionar un número de personas reportadas como desaparecidas en su estado por la ola de tornados.

Por su parte, Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de EU, dijo que los esfuerzos de rescate continúan en toda la región y que todavía hay esperanza de encontrar sobrevivientes.

Deanne Criswell y Alejandro Mayorkas, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, tienen previsto dirigirse a la región afectada por el paso de los tornados.

'I've got towns that are gone,' Kentucky Governor Beshear says https://t.co/55ElEi8SRj pic.twitter.com/frgtmqGJON — Reuters (@Reuters) December 12, 2021

Gobernador de Kentucky reporta 100 muertos por los tornados

Andy Beshear, gobernador de Kentucky dijo que el número de muertos por los tornados de este fin de semana podría superar los 100 muertos y adelantó que hay pocas esperanzas de encontrar a más personas con vida, pero seguirán las labores de rescate.

“Este es el tornado más mortífero que jamás hayamos tenido. Creo que será el tornado más fuerte y mortífero en la historia de Estados Unidos”, dijo.

El gobernador de Kentucky aseguró que este ha sido uno de los tornados que afectó más de 360 kilómetros, de las cuales 200 millas fueron en Kentucky, por lo que ahora se pide a las personas no viajar a las áreas afectadas.

Finalmente, resaltó que una gran cantidad de muertos podría concentrarse en una fábrica de velas en Mayfield, donde aproximadamente 110 personas estaban trabajando cuando golpeó la ola de tornados.

En dicho lugar, al menos 40 de las personas fueron rescatadas, pero gobernador de Kentucky se mostró escéptico de que se rescate con vida a más personas.

