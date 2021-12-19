Gobernador de Texas construye su propio muro en la frontera con México

El gobernador de Texas, Greg Abbott inició la construcción de un muro en la frontera con México.

A través de sus redes sociales, Greg Abbott mostró unas fotografías en donde estaba dando una conferencia de prensa en Rio Grande City, Texas, donde colocó algunas enormes barras de acero a modo de muro.

El goberador de Texas afirmó que dichas barras son el comienzo del muro fronterizo que se construirá "rápido" y tendrá "múltiples dispositivos de detección para que puedan observar constantemente lo que sucede y responder rápidamente".

Según Greg Abbott, los agentes de seguridad tendrán la capacidad de interceptar a cualquiera que intente pasar dicho muro.

También añadió que las personas que aprehendan no serán entregadas a la administración federal sólo para su liberación, sino que serán acusadas de entrar sin autorización en el estado de Texas para que les pongan cargos que los lleven a la cárcel.

The Texas border wall is officially up.



While Biden does nothing, we are stepping up to protect our communities.



The Lone Star State is securing the border. pic.twitter.com/oYuY4zYLQl — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 18, 2021

Gobernador de Texas crítica a Joe Biden por no detener la inmigración

Además, en aquella rueda de prensa donde presentó el incio de los trabajos del muro en la frontera con México, el gobernador de Texas criticó al presidente de los Estados Unidos (EU), Joe Biden por no hacer lo suficiente para detener la inmigración clandestina.

"Texas está dando un auténtico paso sin precedentes en el país, con la construcción de un muro en nuestra frontera para asegurar y salvaguardar la soberanía de Estados Unidos, así como la de nuestro propio estado", dijo Abbott.

El republicano agregó que este muro se trata de una medida "necesaria por una única razón: la administración Biden no ha cumplido con su trabajo", dijo el gobernador de Texas frente a una grúa y las barras de acero.

"Este muro fronterizo que ven detrás de nosotros es una réplica del muro fronterizo que erigió el presidente Trump. Mismo material, mismo concepto", agregó.

La construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos fue una de las principales promesas de campaña de Donald Trump en la carrera presidencial de 2016.

Durante su mandato (2017-2021) Trump construyó algunos tramos, pero Biden detuvo los trabajos, razón por la cual el gobernador de Texas denunció“las consecuencias mortales" de la política del presidente demócrata.

