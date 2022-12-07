Qué es un gobierno de excepción y por qué Pedro Castillo lo decretó

Tras el anuncio por parte del presidente de Perú, Pedro Castillo, sobre la disolución del Congreso, donde además decretó algunas medidas para el país, como el decreto de un gobierno de excepción es posible que muchas personas se pregunten de qué se trata esto y por qué el presidente lo ordenó.

El presidente Pedro Castillo anunció este miércoles 07 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso de Perú, esto, a pocas horas de que el mandatario izquierdista enfrente un tercer intento de destitución promovido por legisladores de oposición. Lo que fue considerado por algunos ministros y ciudadanos como un golpe de estado.

Huelga en Perú por gobierno de excepción declarado por el presidente Pedro Castillo|SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS

¿Qué es el gobierno de excepción decretado por Pedro Castillo?

De acuerdo con el documento "Estado de excepción, suspensión de derechos y jurisdicción" de Pedro Salazar Ugarte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el gobierno de excepción supone una suspensión de la vigencia del derecho, en primera instancia, para salvar al derecho mismo.

Se trata de la suspensión transitoria del orden jurídico dada la ineficacia de la legalidad en algunas situaciones extraordinarias, para salvar la república y el orden. Es decir, los efectos de la declaratoria de un gobierno de excepción son principalmente:



La disolución o limitación del principio de división de poderes. Por lo general, el poder ejecutivo adquiere un predominio temporal sobre los otros poderes.

La limitación o suspensión de determinados derechos humanos o de su ejercicio.

Cabe destacar que, en el caso de Perú, la Constitución del país, en el artículo 137 se menciona que el jefe de Estado, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar el todo el territorio nacional o en una parte de este el gobierno de excepción.

El gobierno de excepción en Perú se ejecuta en escenarios como perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.

🔴#ÚLTIMAHORA | Con 101 votos a favor, el Congreso de #Perú aprobó la destitución del presidente Pedro Castillo.



Citan a las 15:00 horas para que la vicepresidenta Dina Boluarte tome posesión como presidenta. pic.twitter.com/VCJIp1dUXu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2022

¿Cuáles fueron las medidas dictadas por el presidente Pedro Castillo ante el gobierno de excepción?

Disolver el Congreso de la República de Perú e instaurar un gobierno de excepción .

e instaurar un . Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor a nueve meses.

Hasta que se instale de nuevo el Congreso de la República se gobernará de acuerdo a los decretos de leyes.

Se decretó el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22 horas hasta las 4:00 am del día siguiente.

Se declaró en reorganización el Sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Cabe destacar que, a pesar del gobierno de excepción declarado por Pedro Castillo, esto no conlleva a la instauración de un nuevo orden constitucional.