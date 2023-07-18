El Gobierno de Rishi Sunak, primer ministro de la Gran Bretaña, ha aprobado una ley de migración ilegal en contra de los derechos humanos que tiene como finalidad, deportar a inmigrantes pobres, además de evitar su entrada de por vida.

La polémica ley migratoria, señala que cualquier persona que acceda al Reino Unido, vía rutas ilegales, será detenida y expulsada de inmediato. Cabe recordar que esta normativa era una de las grandes promesas del primer ministro Rishi Sunak de cara a las próximas elecciones previstas para el año 2024 y con la finalidad de acabar con la crisis migratoria del Canal de la Mancha.

Luego de un debate que se alargó hasta altas horas de la noche del lunes 17 de julio de 2023 en la Cámara de los Lores, el Poder Ejecutivo logró la victoria tras una serie de votaciones que fueron clave para dar luz verde a la polémica ley de migración ilegal. Por ahora, solo falta la “formalidad” de la firma del Rey Carlos III para aprobar la polémica normativa.

Yesterday Parliament voted for our laws to stop the boats. And today our barge to house illegal migrants arrived.



The @Conservatives have a plan to tackle illegal immigration. Labour don’t.



We stop the boats, they block the votes. https://t.co/lu4HUJVjJ4 — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 18, 2023

Barcaza Bibby Stockholm:Campo de concentración flotante contemporáneo

Este martes 18 de julio de 2023, una barcaza que albergará a solicitantes de asilo en el Reino Unido, llegó a su destino final en la costa sur de Inglaterra, como parte de los esfuerzos para reducir el uso de “costosos” hoteles como alojamiento temporal mientras se procesan las solicitudes de asilo.

La embarcación, llamada Bibby Stockholm, atracará en el puerto de Portland en Dorset y albergará a unos 500 hombres adultos solteros, según informó el Ministerio del Interior de Gran Bretaña. Desde que llegó al Reino Unido a inicios de este 2023, esta barcaza se ha reacondicionado en la ciudad de Falmouth, en Cornualles.

Cabe señalar que el primer ministro Rishi Sunak ha hecho de la represión de la inmigración ilegal, una de sus principales prioridades antes de las elecciones previstas para el próximo año, además de que ha establecido planes para prohibir la entrada de solicitantes de asilo que llegan en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha.