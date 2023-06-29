Rey Carlos III recorta la calefacción para ahorrar energía y dinero por inflación

El aumento de la inflación ha afectado las finanzas de la realeza británica, disparando sus gastos, informó el jueves el Palacio de Buckingham, al revelar que el rey Carlos III había ordenado bajar la calefacción de las casas reales para reducir los costos de energía y las emisiones.

El informe anual Sovereign Grant, que detalla los gastos e ingresos de la realeza financiados por los contribuyentes, señala que Carlos III había ordenado bajar la calefacción a 19 grados centígrados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con su campaña medioambiental de larga data; esta reducción también ayudaría a las finanzas de la Corona en medio de la inflación.

"No hace falta que les recuerde que el informe se refiere a un año en el que las presiones de la inflación hicieron que el precio de muchos bienes y servicios aumentara para todas las organizaciones, en particular lo referente al costo del combustible y la energía", dijo Michael Stevens, tesorero real. Stevens dijo que las emisiones de gas y calefacción descendieron 19%, en parte gracias a que el rey Carlos había bajado los termostatos y que las emisiones de los viajes habían disminuido un 43%.

The Royal Household's annual financial statement - the Sovereign Grant Report - for the financial year 2022-23 is now available online. — The Royal Family (@RoyalFamily) June 28, 2023

Informe de los gastos de la realeza

Al ser uno de los años más activos para la familia real, el informe plantea que la realeza gastó 1,6 millones de libras (2 millones de dólares) en el funeral de la reina y actos relacionados. El gasto real aumentó un 5%, hasta llegar a 107,5 millones de libras, con un incremento de gastos de personal, mientras que la Subvención Soberana -basada en una cartera de propiedades de la monarquía- se mantenía en 86,3 millones de libras y los ingresos adicionales descendieron hasta 9,8 millones.

Los críticos de la realeza dijeron que la monarquía costaba mucho más de lo que sugería el informe, y afirmaron que el príncipe Guillermo, que recibió 6 millones de libras de su patrimonio heredado del Ducado de Cornualles, debería publicar todos los detalles de sus cuentas anuales.

"La realeza ha ocultado durante mucho tiempo su verdadero costo, que hemos calculado en al menos 345 millones de libras. Eso es suficiente para pagarles a 13.000 nuevas enfermeras o profesores", dijo Graham Smith, director general del grupo de campaña Republic.

Stevens también dijo que el príncipe Harry, y su esposa Meghan, desalojaron su casa de Frogmore Cottage, en la finca del castillo de Windsor, y rembolsaron todos los gastos de la propiedad financiados por los contribuyentes, "dejando a la Corona con un activo bastante reforzado".