Golpean a policía en Santa María la Ribera, CDMX para evitar detención

Un policía de la Ciudad de México (CDMX) fue brutalmente golpeado en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc cuando intentaba detener a una persona en aparente posesión de droga.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de enero, cuando el oficial se acercó al sospechoso y fue rodeado por un grupo de vecinos que impidieron la aprehensión.

El elemento resultó con múltiples contusiones en cráneo, rostro y costado derecho. Fue trasladado a un hospital y se encuentra en recuperación.

Así ocurrió la agresión en Santa María la Ribera

Durante la intervención, una mujer jaló al policía del uniforme mientras otros hombres le propinaron golpes en el cuerpo y la cabeza. En imágenes se observa cómo el uniformado intenta contener la situación mientras es superado en número.

En su intento por frenar la agresión, el policía accionó su arma de fuego y realizó disparos al aire para dispersar a la gente. Sin embargo, el alivio duró solo unos momentos y las agresiones continuaron.

Uno de sus compañeros se acercó para intentar retirarlos de encima, mientras los elementos trataban de alejarse del lugar.

Patrullas de apoyo y detenciones

Minutos después arribaron al menos tres patrullas para brindar apoyo. Con su llegada, los agresores comenzaron a dispersarse.

El policía lesionado fue diagnosticado con múltiples contusiones y trasladado a un hospital para su atención médica.

Hasta el momento no hay personas detenidas.

Agresiones a policías en CDMX entre 2024 y 2026

Del 2024 a lo que va de este 2026, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) han reportado diversos incidentes en los que elementos policiales han resultado lesionados durante operativos o enfrentamientos.

Ese tipo de agresiones se produce en el marco de movilizaciones sociales, protestas masivas y actos de violencia, que en ocasiones derivan en confrontaciones con los cuerpos de seguridad, aunque no siempre están vinculadas con detenciones específicas o narcomenudeo.

La SSC-CDMX ha señalado que estos episodios y otros enfrentamientos se investigan para deslindar responsabilidades y buscar mecanismos que protejan tanto a los policías como a la ciudadanía en situaciones de alto riesgo.