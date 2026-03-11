“No andaba en cosas malas”: Mauricio sobrevivió a una balacera en Iztapalapa que lo dejó en silla de ruedas; la realidad de las víctimas colaterales

Estuvo en el lugar y momento equivocado. La historia de Mauricio, un joven que sobrevivió a una balacera en Iztapalapa, CDMX, muestra la dura realidad de las víctimas colaterales que deja la ola de violencia en México, pues el costo de sobrevivir puede ser bastante alto.

Mauricio recibió al menos nueve impactos de bala, los cuales le arrebataron la movilidad de sus piernas.

“A veces se siente una muerte interna, pero siempre hay algo, siempre hay algo que te dice: Tienes que seguir”, contó.

”Traigo nueve balazos”: Así fue cómo Mauricio quedó atrapado en una balacera en Iztapalapa

El 22 de agosto 2020, Mauricio tenía una cita de trabajo en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX). Mientras esperaba la hora de la cita, se desató una riña que terminó en una balacera, que dejó al joven en medio de la refriega y con nueve impactos de bala en varias partes de su cuerpo.

Las balas dañaron su riñón, páncreas y brazo, que incluso tuvieron que extirpar. Mauricio tuvo que someterse a varias cirugías, y aunque las balas no alcanzaron su columna, no volvió a caminar.

“No andaba en cosas malas, trabajaba bien y pues literalmente estaba en el lugar donde no tenía que estar (...) No te tocaba”, relató para los micrófonos de Azteca Noticias.

El joven asegura que aún tiene algunas balas al interior de su cuerpo, así como las cicatrices que le cambiaron la vida para siempre debido a la ola de violencia en CDMX y otras regiones del país.

Mauricio sigue luchando para salir adelante en la CDMX

Después del ataque a balazos que le arrebató la movilidad, Mauricio sigue luchando todos los días por salir adelante

Hoy avanza en su silla de ruedas y enseña a otros usuarios a subir y bajar escaleras para no depender de las rampas u otro tipo de infraestructura urbana, que hacen falta en varias zonas de la Ciudad de México.

“Todos los días amanezco con dolor, todo el tiempo (...) Tengo neuropatía”, explicó Mauricio.

¿Qué son las víctimas colaterales por violencia en México? El término que define la realidad de muchos mexicanos

En México no existe una cifra oficial sobre las víctimas colaterales que dejan los actos de violencia en el país. Un término que se emplea para describir a los civiles que no están involucrados en actividades delictivas, pero terminan heridos o muertos debido a los enfrentamientos.

Y es que la historia de Mauricio, es una de las tantas que tuvieron un trágico desenlace.