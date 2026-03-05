¿Quién será el próximo en liderar el CJNG tras la muerte de “El Mencho”?: 29 líderes pelean por dirigir el CJNG

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no solo dejó un gran vacío en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que activó una maquinaria de sucesión que funciona con la precisión de una empresa transnacional.

Según el investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, el destino de la organización criminal más grande del país no depende de una sola persona, sino del respaldo de 29 líderes regionales distribuidos en todo México.

Los fieles de la balanza: 29 jefes del CJNG deciden

Estos 29 líderes son quienes realmente controlan a los jefes de plaza en los estados. Ellos tienen el poder de inclinar la balanza: pueden aceptar a un nuevo sucesor, dividirse en bandos o incluso independizarse.

La gran duda de los expertos es qué tan profunda será la violencia en los próximos meses, algo que dependerá totalmente de la capacidad de estos mandos para llegar a un acuerdo sin jalar el gatillo.

“El Sapo": El candidato del CJNG con el arsenal

Entre los cinco perfiles que aspiran al trono, destaca Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo”. Es el encargado del reclutamiento y se le conoce por su violencia extrema.

Los expertos señalan que es quien tiene las mayores posibilidades de quedarse al mando, ya que controla el arsenal del cártel. Su fuerza militar lo posiciona como el rival a vencer en esta carrera por el poder.

⭕ Disputa por el trono del CJNG: 29 líderes regionales decidirán el futuro del cártel.





La lista de los herederos al trono

Pero “El Sapo” no está solo. En la lista de aspirantes aparecen nombres con mucho peso dentro de la estructura:



Juan Carlos Valencia ("El R3"): Hijastro de “El Mencho” y figura clave por su lazo familiar.

y figura clave por su lazo familiar. Audias Flores Silva ( “El Jardinero”

Ricardo Ruiz Velazco ("El Doble R"): Líder del grupo de fuerzas especiales del cártel.

Heraclio Guerrero Martínez ("El Tío Lako"): Experto en el robo de combustible (huachicol).

El CJNG que opera como una empresa

El investigador Sánchez Valdés destaca que el CJNG funciona con una administración sorprendente. “El Mencho” llevaba registros detallados de todo: desde la nómina hasta los gastos en gasolina, uniformes y armamento.

Esta estructura es la que ha permitido que, a pesar de la muerte del líder, el negocio no se detenga. Las drogas se siguen produciendo, los envíos continúan y la extorsión no ha dado tregua.

Este miércoles, José Andrés regresó a casa en Tabasco. Fue uno de los héroes caídos del Ejército Mexicano durante el operativo contra "El Mencho".





El riesgo de una fragmentación violenta

El escenario más temido es que no se logre un acuerdo unánime. Si los 29 líderes regionales se fracturan, México podría presenciar una guerra interna que multiplicaría los episodios de violencia en las zonas donde el cártel tiene presencia.

El sucesor no solo necesita ambición, sino el visto bueno de quienes controlan las calles; de lo contrario, la transición será escrita con sangre hasta que alguien logre imponerse por la fuerza.