“Si pudimos con ‘El Mencho’, vamos a poder sacarlos a todos": entrevista exclusiva con Sara Carter, zar antidrogas de EU

En su visita por México, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Sara Carter, habló en Todo Personal con los periodistas Jorge Fernández Menéndez y Bibiana Belsasso sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad, la cual aseguró que se encuentra mejor que nunca.

Sara Carter también se pronunció sobre la caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, afirmando que esta acción en la que colaboraron ambos países también se traduce en un mensaje para todos los líderes criminales.

“La muerte de El Mencho manda un mensaje a todos los sicarios y a todos los jefes que están allá afuera. Pudimos ubicarlo y sacarlo, si pudimos con El Mencho, vamos a poder sacarlos a todos”, afirmó.

