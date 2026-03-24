¿Justicia en abonos? Así son las “tandas de juicios” que ayudan a mujeres en México

Sandra Alvarado, una madre desesperada, recurrió a volantes y recomendaciones de boca en boca para armar su “tanda de juicios” y recuperar a su hijo. El sistema judicial tradicional la agotaba con abogados caros y trámites lentos que devoraban su dinero. Un volante prometedor llegó a sus manos: “Tandas legales desde 100 pesos” en la Ciudad de México y el Estado de México. Así, Sandra se acercó a esta alternativa innovadora.

Rojo y Morado: El colectivo de abogadas que democratiza el derecho familiar

La organización Rojo y Morado, fundada en 2023 por un grupo de abogadas, ideó estas tandas para democratizar la justicia. Litigios por pensión alimenticia, guardia y custodia, divorcios y patria potestad ahora resultaban viables para mamás y papás que priorizaban alimentar a sus hijos sobre pagar honorarios exorbitantes.

Paola Carolina Rojo, abogada fundadora de la organización, contó a Azteca Noticias cómo funcionan: “Nosotros les damos un total de cuánto va a costar su juicio durante todo el procedimiento, y ellos nos van a ir pagando con pagos mínimos semanales”.

Añadió que esta modalidad opera sin un pago inicial, pero sí un concepto llamado “escrito inicial, que es como el pago más grande”.

Del volante a la victoria: Cómo Sandra Alvarado inició el camino para recuperar a su hijo

Por su parte, Guadalupe Hernández, abogada especialista en derecho familiar, consideró que los defensores públicos sólo ven a los demás como un número, “pero para nosotros es algo más que eso, para nosotros es llevar tu juicio llevar tu procedimiento de la mano contigo”.

Sandra confirmó el impacto: “Sí me gustaría volver a recuperarlo y pues todo el tiempo que estoy perdiendo o que a lo mejor no estoy disfrutando con mi hijo, pues quisiera recuperarlo”.

Más que abogadas, psicólogas: El impacto emocional de la defensa legal humana

Paola Carolina Rojo destacó la paradoja del sistema, ya que muchas mujeres quieren acceder a un juicio por temas de pensión alimenticia, pero al no tener recursos “entonces es ilógico que ellas gasten el dinero que no tienen”. La organización brinda folletos en banquetas del Valle de México y crece por recomendaciones.

Desde sus inicios, atienden a más de 100 mujeres en la región, ofreciendo no solo defensa legal, sino apoyo emocional. Sandra lo vivió en carne propia: “Aparte de que ha sido ahora sí que una guía legalmente, también ha sido como una psicóloga porque también sirven como psicólogos el que tú les digas cómo te sientes, cómo estás”.

