De papelería a contratos millonarios: ¡Bajo la lupa! El salto de Stephan Romita con la 4T

El nombre de Jorge Stephan Romita Iturbide comenzó a generar polémica luego de revelarse una serie de contratos millonarios obtenidos mediante adjudicación directa con distintas dependencias del gobierno federal.

De acuerdo con información difundida por el medios, el empresario habría acumulado contratos que superan los 4 mil 500 millones de pesos, a través de empresas como “DR México” y “VIP Ingeniería”.

Stephan Romita: Así pasó de proveedor menor a contratista clave de la 4T

Uno de los puntos que más llama la atención es el crecimiento acelerado del empresario, quien pasó de vender artículos básicos como papelería a convertirse en proveedor de tecnología y equipamiento de alto nivel para el gobierno.

En 2020, por ejemplo, vendió 100 mil cubrebocas a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, entonces encabezada por Luz Elena González Escobar. Sin embargo, en años posteriores, sus contratos escalaron significativamente en monto y alcance.

El "Rey" de las adjudicaciones: De surtir cubrebocas y lápices a controlar los datos biométricos de los mexicanos.



Una investigación pone bajo la lupa el vertiginoso ascenso de Jorge Stephan Romita Iturbe, un contratista que se ha convertido en el favorito del régimen, sumando… pic.twitter.com/gENgjc6C9L — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 20, 2026

¿Qué contratos de Stephan Romita están bajo la lupa?

Entre los casos más relevantes se encuentra un contrato por aproximadamente mil 200 millones de pesos para la provisión de equipos destinados a la recolección de datos biométricos, otorgado por la Agencia de Transformación Digital encabezada por José Merino. Además, en 2022, durante la gestión de José Rafael Ojeda Durán en la Secretaría de Marina, obtuvo un contrato por más de 2 mil 600 millones de pesos para equipos de detección en aduanas.

Reportes señalan que, tres años después, este proyecto presentaba avances de apenas el 80%, lo que ha generado dudas acerca de su ejecución. También destacan contratos con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, incluyendo la venta de termómetros y la instalación de torniquetes en la Línea 1 por 130 millones de pesos.

¿Por qué generan polémica estas adjudicaciones?

El uso de la adjudicación directa, un mecanismo legal pero cuestionado, es el principal foco de las críticas. Especialistas señalan que este tipo de contratos, al no pasar por procesos de licitación pública, pueden reducir la competencia y la transparencia, lo que abre la puerta a posibles irregularidades.

Hasta el momento, no existe una postura oficial detallada por parte del empresario ni de las dependencias involucradas sobre estos señalamientos.

Transparencia y uso de datos: el debate de fondo

El caso Stephan Romita también encendió las alertas por el manejo de datos biométricos, un tema sensible que involucra privacidad y seguridad nacional.

Analistas advierten que la falta de claridad en estos contratos podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones. La pregunta queda en el aire: ¿son estas adjudicaciones parte de una estrategia o un reflejo de infinitas fallas en la transparencia del gasto público de la 4T?

