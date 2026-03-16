300 días de impunidad: ¿Quiénes son los responsables del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada?

Han pasado 300 días desde el 20 de mayo de 2025, cuando un sicario esperó a que Ximena Guzmán y José Muñoz se reunieran en la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX). El sujeto disparó contra ellos sin piedad: ocho balas impactaron a Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y cuatro alcanzaron a Muñoz, coordinador de asesores. El atacante huyó en un vehículo y permanece libre hasta la fecha.

Ambos funcionarios asumieron sus cargos apenas siete meses antes, en el arranque del gobierno de Brugada. El crimen ocurrió a plena luz del día, en un lugar visible y transitado, lo que generó preguntas inmediatas sobre la seguridad de altos mandos públicos. Las autoridades no revelaron avances clave sobre el móvil ni la identidad del tirador.

Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en CDMX: tres meses sin detenidos

13 detenidos y ningún culpable: El laberinto de la Fiscalía en el caso Tlalpan

La Fiscalía capitalina detuvo a 13 personas relacionadas con el caso, pero ninguna corresponde al sicario ni al autor intelectual.

Oficialmente, nadie explicó quién envió al asesino ni por qué eligió a estos colaboradores cercanos de Brugada. La opacidad rodea la investigación, que se acerca al año sin haber obtenido justicia.

¿Por qué mataron a los colaboradores de Brugada? Las dudas que el gobierno no aclara

Expertos cuestionan la ineficacia. José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia, declaró a Azteca Noticias que este caso involucra a los más cercanos colaboradores de la jefa de gobierno y cuestionó por qué aún no sabemos quién fue el autor intelectual del crimen.

“Si en este caso que importa tanto a la jefa de gobierno, la señora Clara Brugada, de sus más cercanos colaboradores y se están cumpliendo 300 días y todavía no sabemos quién fue el autor intelectual y por qué razón los asesinaron, ¿qué esperanza tenemos los mexicanos de que las autoridades vayan a resolver nuestros asuntos?”.

Dudas que persisten: ¿Encubrimiento o indiferencia en la CDMX?

La falta de respuestas alimenta sospechas. ¿Por qué atacaron a dos funcionarios clave tan pronto en el sexenio? José Antonio Ortega considera que tal vez exista un temor sobre las investigaciones. “Tal vez tienen algún temor a que esto se sepa o de plano no les importa, como tampoco les importan los demás delitos graves que se comenten en la Ciudad de México”.