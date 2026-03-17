Impunidad en México se dispara: cada vez menos delitos llegan a un juez

La impunidad en México no solo sigue siendo un problema, sino que va en aumento. De acuerdo con un análisis de México Evalúa, desde 2019 a 2024 el rezago en las fiscalías prácticamente se duplicó.

Hoy hay más de 2.6 millones de casos pendientes, investigaciones que simplemente no avanzan en el Ministerio Público, cuando en 2019 la cifra era de 1.3 millones. Es decir, cada vez hay más carpetas abiertas… pero menos justicia.

¿Cuánta impunidad hay en México actualmente?

Los datos son contundentes. El estudio, basado en cifras del INEGI y con información de 28 estados, revela que el 93% de los delitos no se denuncian. Esto significa que, de entrada, la mayoría de los delitos ni siquiera entra al sistema de justicia.

De los pocos casos que sí llegan a abrirse —alrededor de 2.15 millones— apenas el 6.28% termina en manos de un juez. En otras palabras: si alguien comete un delito, es muy poco probable que enfrente consecuencias legales.

“De cada 100 delitos, solo 7 se denuncian”: México Evalúa

La gravedad del problema la resume así Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa: “De cada 100 delitos cometidos sólo reportan 7 formalmente... y lo más grave el 63% de las personas que no denuncian es por alguna causa atribuible a las instituciones...”. Es decir, no solo hay miedo o desinterés por denunciar, también hay desconfianza en las autoridades.

Para la especialista: “Medir impunidad no es solo un ejercicio técnico de México evalúa, es el primer paso... para construir una justicia más efectiva...”.

El problema no se limita a robos o delitos menores. El rezago también alcanza casos de alto perfil. Entre las carpetas de investigación que no avanzan se mencionan denuncias en la Fiscalía General de la República contra figuras políticas como Adán Augusto López, así como casos relacionados con los López Beltrán.

Esto refleja que la falta de justicia no distingue entre ciudadanos comunes y personajes públicos.

Casos sin resolver: huachicol fiscal, Segalmex y homicidios

El informe también pone sobre la mesa investigaciones que siguen atoradas, como:



El llamado huachicol fiscal

El caso Segalmex

El asesinato de funcionarios de alto nivel

Todos ellos forman parte de expedientes que, según el análisis, permanecen sin avances claros.

En términos simples: si alguien es víctima de un delito en México, las probabilidades de que se haga justicia son muy bajas. El sistema de procuración de justicia enfrenta problemas estructurales que van desde la falta de denuncias hasta la saturación de las fiscalías y la desconfianza ciudadana.

