Huachicol fiscal: el caso que se enfría mientras los principales implicados siguen libres

Una de las investigaciones más delicadas sobre corrupción y contrabando en México parece haber perdido fuerza con el paso del tiempo. Se trata del caso conocido como huachicol fiscal, una trama que reveló presuntas redes de tráfico ilegal de combustibles y armas, pero donde varios de los señalados siguen libres pese a tener órdenes de aprehensión vigentes.

La investigación es encabezada por la Fiscalía General de la República, que en su momento documentó cómo operaban distintas estructuras dedicadas al contrabando de hidrocarburos mediante empresas fachada, bodegas clandestinas y redes de transporte.

Sin embargo, a pesar de los señalamientos y evidencias presentadas, algunos de los presuntos involucrados no han sido detenidos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el avance del caso.

Qué es el huachicol fiscal y cómo operaba la red

El llamado huachicol fiscal se refiere al contrabando de combustibles que entran al país con documentación falsa o sin pagar impuestos, lo que provoca pérdidas millonarias para el erario.

De acuerdo con investigaciones federales, el esquema funcionaba mediante empresas que importaban combustibles declarando productos distintos o utilizando permisos irregulares. Posteriormente, el combustible era almacenado y distribuido dentro del país, evitando el pago de impuestos y generando ganancias ilegales.

Las autoridades también identificaron una posible red que incluía tráfico de armas y operaciones financieras vinculadas al mismo grupo criminal.

Quién es Raúl Rocha Cantú y por qué está ligado al huachicol fiscal

Uno de los nombres que aparece en la investigación es el empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universe Organization. Según las indagatorias de la Fiscalía, Rocha Cantú estaría relacionado con tráfico de hidrocarburos y armas desde Guatemala hacia México.

A pesar de los señalamientos, el empresario ha logrado evitar su detención. Incluso fue captado en exclusivos destinos de Europa en diciembre pasado, mientras continúa el proceso legal en su contra.

De acuerdo con los reportes, Rocha Cantú obtuvo una suspensión judicial temporal que frenó su detención y la posibilidad de que se le retire la calidad de testigo protegido.

Otros implicados en el caso del huachicol fiscal

El empresario no es el único señalado que permanece en libertad. Otro de los nombres mencionados en la investigación es Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “El Yoryi”, quien presuntamente estaba encargado del tráfico de armas mediante empresas de seguridad privada vinculadas a la organización.

Asimismo aparece Sergio Hurtado, identificado como propietario y representante legal de la empresa Ferropolymers. Según la carpeta de investigación, esta empresa habría sido utilizada para almacenar combustible de contrabando en el estado de Querétaro.

Aunque existe una orden de captura en su contra, Hurtado ha intentado frenar su detención mediante diversos amparos.

Solo un presunto líder está detenido por el caso del huachicol fiscal

Hasta ahora, uno de los pocos detenidos dentro de la investigación es Jacobo Reyes, alias “Yaicob”, señalado como presunto líder de la organización criminal. El hombre se entregó voluntariamente a la Fiscalía, por lo que actualmente se encuentra bajo proceso.

Mientras tanto, otros implicados continúan libres, lo que ha provocado críticas sobre la velocidad con la que avanza el caso.

El caso del huachicol fiscal llegó a ser considerado uno de los mayores golpes al contrabando de combustibles en México, debido al impacto económico que genera para el país. Sin embargo, con el paso del tiempo la atención pública se ha desplazado hacia otros temas y nuevas investigaciones.

Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han documentado antecedentes de algunos de los implicados, incluyendo vínculos con esquemas de corrupción como La Estafa Maestra.

Por ahora, el tiempo pasa… y varios de los presuntos implicados siguen fuera de prisión.