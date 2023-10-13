¿Bad Bunny se burló de Checo Pérez en su nuevo disco ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’?

Mientras Checo Pérez sigue buscando regresar al mejor nivel en la Fórmula 1 a bordo de su Red Bull, Bad Bunny decidió incorporarlo por primera vez en una de sus nuevas canciones, lo que generó mucha expectativa entre los fans mexicanos del reguetonero y del propio piloto; sin embargo, su frase causó mucha controversia en redes sociales.

En especial para aquellos que siguen la máxima categoría de automovilismo, el momento de Sergio Pérez provocó que las palabras del "Conejo Malo" se interpretaran como una burla por un sector de aficionados, pues habla sobre el dominio de Max Verstappen en la actualidad y de cómo siempre queda en primer lugar.

¿Qué dice Bad Bunny sobre Checo Pérez en la canción ‘Mónaco’?

La canción donde Bad Bunny menciona a Checo Pérez es "Mónaco", presente en su nuevo disco "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" y donde se refiere al mexicano de la siguiente forma: "Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Verstappen y después llegó Checo".

Esto como analogía de la celebración de los pilotos de Fórmula 1 cuando finalizan en el podio, y al abrumador dominio de Red Bull en los últimos dos años sobre el resto de los equipos.

Algunos aficionados interpretaron esto como un dardo a que Sergio casi siempre queda por detrás de su compañero neerlandés; sin embargo, otros aseguraron que fue porque los dos pilotos son los más constantes y por su relación con la marca que patrocina a la escudería.

¿Qué significa ‘Hibiki’, la nueva canción de Bad Bunny?

Entre las otras curiosidades que tiene el nuevo disco de Bad Bunny, llamó la atención de Habiki, una nueva canción del disco y del que muchos se preguntan su significado.

Bueno, pues Habiki es el nombre de una marca de whiskey originario de Japón. Es sumamente famoso alrededor del mundo, ha sido reconocido por especialistas y también es de un precio elevado, por lo que podría tratarse de una de las bebidas predilectas del cantante puertorriqueño.

¿Cuántas canciones tiene el disco ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ de Bad Bunny?

El nuevo disco de Bad Bunny, "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana", ya está disponible en todas las plataformas y contiene 22 canciones con decenas de referencias, entre ellas la propia de la Fórmula 1 con Max Verstappen y Checo Pérez. Cabe recordar que esta no es la primera vez que menciona a "MadMax", pues estuvo presente en "Un Verano sin Ti".