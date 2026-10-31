La ciudad se llena de catrinas: así será el operativo para el Gran Desfile de Día de Muertos

El Día de Muertos tomará las calles de la Ciudad de México este sábado 31 de octubre. El Gran Desfile partirá del Bosque de Chapultepec y avanzará por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo, por lo que se espera movimiento en varias de las principales vialidades.

Para acompañar el recorrido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará mil 572 policías, patrullas, motopatrullas, grúas, drones y hasta un helicóptero. Si tienes pensado acudir o circular por la zona, estos son los datos que debes tomar en cuenta.

¿A qué hora empieza y cuál será la ruta del desfile de Día de Muertos?

El operativo de seguridad comenzará a las 14:00 horas del sábado 31 de octubre. El desfile saldrá de la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec, y recorrerá:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Calle 5 de Mayo.

Zócalo de la Ciudad de México, donde concluirá el recorrido.



La ruta atravesará puntos de alta afluencia, por lo que se recomienda llegar con anticipación y considerar posibles cierres y afectaciones al tránsito.

#BoletínSSC | #OPERATIVO | #DíaDeMuertos | Con motivo del Gran #Desfile del Día de Muertos 2026, que se llevará a cabo este sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, la #SSC implementará un dispositivo de seguridad y vialidad para salvaguardar la integridad física de las y los asistentes, así como de los participantes. Para estas acciones se desplegarán mil 572 oficiales, apoyados de 66 vehículos oficiales, 42 motopatrullas, dos drones, cinco grúas, una ambulancia del #ERUM y un helicóptero de #Cóndores, desde el cual se realizarán sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención a lo largo del recorrido y hasta la conclusión de las actividades. El desfile comenzará a las 14:00 horas en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y continuará por la avenida Paseo de la #Reforma, la avenida #Juárez y el #EjeCentral Lázaro Cárdenas, para incorporarse a la calle 5 de mayo y concluir en el #Zócalo capitalino. https://t.co/vwdzmBY6uf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 31, 2026

¿Cuántos policías vigilarán el Gran Desfile de Día de Muertos?

La SSC desplegará mil 572 policías y 115 vehículos para vigilar el evento. El equipo estará integrado por 66 patrullas, 42 motopatrullas, cinco grúas y una ambulancia.

También habrá apoyo aéreo con un helicóptero y vigilancia desde dos drones, como parte del dispositivo para supervisar el recorrido y atender cualquier emergencia.

¿Qué calles puedes utilizar como alternativas viales?

Si necesitas cruzar por la zona centro o circular cerca de Reforma, lo mejor será anticipar tus traslados y evitar, en la medida de lo posible, el recorrido del desfile.

Las alternativas recomendadas por las autoridades son:

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

José María Izazaga.

Eje 1 Oriente.

Fray Servando Teresa de Mier.



Toma en cuenta que los tiempos de traslado podrían aumentar conforme avance el contingente y se realicen los cierres viales.

¿Qué actividades y horarios habrá por el Día de Muertos en CDMX?

Además del desfile, la capital tendrá varios espacios con ofrendas, iluminación y actividades culturales. Estas son algunas opciones para visitar durante el fin de semana y los primeros días de noviembre:

Ofrenda Monumental del Zócalo : podrá visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre. Este año tendrá una catrina de cartonería de 32 metros, tapetes de aserrín y flores de cempasúchil.

: podrá visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre. Este año tendrá una catrina de cartonería de 32 metros, tapetes de aserrín y flores de cempasúchil. Iluminación del Zócalo : del 29 de octubre al 4 de noviembre, las fachadas del primer cuadro tendrán decoraciones alusivas a la celebración.

: del 29 de octubre al 4 de noviembre, las fachadas del primer cuadro tendrán decoraciones alusivas a la celebración. Festival de Día de Muertos en Chapultepec : del 29 de octubre al 4 de noviembre, en el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor de la Segunda Sección. Habrá música, danza, gastronomía, altares y un espectáculo nocturno con drones.

: del 29 de octubre al 4 de noviembre, en el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor de la Segunda Sección. Habrá música, danza, gastronomía, altares y un espectáculo nocturno con drones. El Camino, iluminación en Reforma : del 23 de octubre al 8 de noviembre, entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones.

: del 23 de octubre al 8 de noviembre, entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones. Festival Flores de Cempasúchil : hasta el 1 de noviembre, sobre Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete.

: hasta el 1 de noviembre, sobre Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete. San Andrés Mixquic: del 31 de octubre al 2 de noviembre se realizarán las celebraciones tradicionales. Uno de sus momentos más representativos será La Alumbrada, la noche del 2 de noviembre, cuando miles de velas iluminan las tumbas del panteón.



La cartelera también contempla ofrendas comunitarias en distintos puntos de la ciudad. Los horarios específicos de algunas actividades deben confirmarse en los canales oficiales de cada sede.

