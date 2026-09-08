¡Exige justicia! Grecia Quiroz acude a la FGR para que atraiga la investigación por el homicidio de Carlos Manzo

A diez meses del trágico atentado que cobró la vida del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025, su viuda y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, acudió personalmente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México. La alcaldesa se presentó ante la sede ministerial con el firme objetivo de solicitar formalmente que la dependencia federal atraiga la investigación del homicidio de su esposo. Aunque no logró entrevistarse directamente con la titular de la FGR, la edilesa dejó en claro que la atracción del expediente es de carácter urgente e impostergable para evitar que las indagatorias se sigan contaminando con sesgos políticos dentro de la entidad.

Grecia Quiroz enfatizó que su visita a la capital no responde a intereses o cálculo partidista alguno, sino a un reclamo legítimo de justicia para su familia y la comunidad uruapense. La munícipe denunció que las autoridades del Gobierno del Estado de Michoacán y la fiscalía local han politizado el caso, por lo que sostuvo que solo la federación garantiza la imparcialidad requerida para dar con los verdaderos autores materiales e intelectuales. Asimismo, Quiroz reafirmó su confianza en la FGR y adelantó que buscará un encuentro directo con la presidenta de la República en su calidad de víctima y viuda, rechazando categóricamente que se le busque encasillar bajo la figura de aspirante o candidata política.

#IMPORTANTE | @GreciaMich2027 pide a la @FGRMexico atraer el caso de Carlos Manzo



La alcaldesa de Uruapan acudió personalmente a la Fiscalía para solicitar que la Federación investigue el asesinato de su esposo.



Aseguró que busca justicia y que el caso no se politice.



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Exigen la entrega de dos teléfonos celulares en medio de acusaciones de la Fiscalía Estatal

La petición de la alcaldesa ante el fuero federal ocurre en un entorno de abierta tensión con las autoridades procuradoras de justicia en Michoacán. La Fiscalía General del Estado (FGE) le ha señalado formalmente a Grecia Quiroz la exigencia de entregar dos dispositivos móviles pertenecientes a la víctima y a su entorno cercano, considerándolos elementos clave para el avance de las carpetas de investigación.

Frente a estas peticiones, Quiroz ha externado su preocupación por el manejo de la información dentro del fuero común, acusando que la fiscalía local ha intentado manipular las filtraciones mediáticas para distorsionar los hechos y minar su movimiento político. Ante este escenario, la edilesa insistió en que la FGR debe asumir el control total de la evidencia técnica y documental para frenar las presiones institucionales y esclarecer el caso sin encubrimientos.