“Callar no era el plan de Carlos ni será el mío": Grecia Quiroz convierte el Grito de Independencia en Uruapan en un clamor de justicia

En una emotiva y combativa ceremonia desde el balcón del Palacio Municipal, Grecia Quiroz encabezó su primer Grito de Independencia como alcaldesa de Uruapan, transformando la tradicional fiesta patria en un sentido homenaje a la memoria de su esposo, Carlos Manzo, a un año de su trágico asesinato.

El acto cobró una fuerte carga simbólica al recordar que, apenas doce meses atrás, la ola de violencia que asola a la región impidió que Manzo pudiera tomar el balcón consistorial para liderar la celebración cívica. Ante una explanada concurrida, la munícipe decidió utilizar la máxima tribuna municipal no solo para cumplir con la tradición patria, sino para articular un firme reclamo social de paz, seguridad y dignidad para las familias del municipio y de todo el estado de Michoacán.

Grecia Quiroz dio su primer grito de Independencia como alcaldesa de Uruapan



Recordó el legado de su esposo, Carlos Manzo



Y exigió un Michoacán libre de violencia



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Antes de pronunciar las tradicionales arengas que conmemoran el inicio de la gesta armada de 1810, la alcaldesa ofreció un discurso cargado de determinación en el que dejó en claro que el dolor y la impunidad no lograrán frenar el proyecto político y social que construyó codo a codo junto a su difunto compañero. "Esta noche hago un grito de justicia, por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano", aseveró Quiroz frente a los ciudadanos congregados, marcando una postura de resistencia frente al crimen organizado y las omisiones institucionales.

El compromiso de Uruapan por un Michoacán libre de violencia

La presidenta municipal remarcó ante los presentes que la labor al frente del Ayuntamiento mantendrá la misma línea crítica y cercana a la gente que caracterizó a Manzo, asegurando que la voz del pueblo no será silenciada bajo ninguna circunstancia. Con un tono enérgico que resonó en la plaza principal, Quiroz concluyó su intervención enviando un claro mensaje a quienes pretendieron infundir temor en la comunidad, rematando con la promesa de mantener vivo el legado de su esposo al afirmar categóricamente que callar nunca fue el plan de Carlos, ni tampoco será el suyo.

Tras sus palabras de homenaje y la posterior arenga patriótica, los vivas por Uruapan y por la justicia se entrelazaron con los festejos patrios, dejando sentado que la administración local asumirá la búsqueda de seguridad como una prioridad innegociable. La noche concluyó entre aplausos de la ciudadanía, que respaldó la exigencia de la alcaldesa para devolver la tranquilidad a las calles de la demarcación.

