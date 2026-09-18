“Hay traiciones que se pagan con sangre": Grecia Quiroz exige pena ejemplar tras vinculado a proceso en asesinato de Carlos Manzo

"Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre". Con estas desgarradoras palabras, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reaccionó públicamente tras confirmarse la vinculación a proceso de "Alexis N", señalado por su presunta participación en el homicidio de su esposo, Carlos Manzo.

La noticia sobre la decisión judicial abrió un capítulo de profundo dolor e indignación para la familia, al revelarse que el imputado no era un desconocido, sino un joven que en el pasado recibió cobijo, apoyo y la confianza directa del exalcalde michoacano en sus esfuerzos por arrebatarle cuadros a la delincuencia organizada.

La edil denunció que "Alexis N" habría utilizado el afecto y la cercanía que se le brindó para presuntamente colaborar con la estructura criminal que terminó por arrebatarle la vida al padre de sus hijos. "Carlos apostó por su futuro creyendo que podía quitarle soldados al crimen, pero al parecer este sujeto traicionó esa confianza. ¿Cómo se puede mirar a los ojos a una familia que te tendió la mano y después contribuir a destruirla?", cuestionó Quiroz en sus plataformas digitales, advirtiendo que el país no puede convertirse en un territorio donde la solidaridad y el buen corazón se transformen en una condena de muerte.

HAY TRAICIONES QUE NO SE PAGAN CON DINERO.

SE PAGAN CON SANGRE.



"Un juez vinculó a proceso a “Alexis N” por el homicidio de Carlos Manzo, mi compañero de vida y padre de mis hermosos hijos."



Lo que más me duele es saber que quienes hoy son señalados por ayudar a sus asesinos,… pic.twitter.com/OOWb9iIBbt — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 18, 2026

Exigen pena ejemplar y la atracción urgente del caso por la FGR

Ante la gravedad del caso y el nivel de infiltración criminal expuesto, la presidenta municipal demandó que, de acreditarse plenamente la responsabilidad del imputado y sus cómplices, se les imponga una pena ejemplar y caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Sin embargo, en medio del reclamo de la ciudadanía que demanda frenar la impunidad en Michoacán, la alcaldesa volvió a lanzar un llamado urgente a las autoridades del Ejecutivo Federal para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga de inmediato la carpeta de investigación.

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Grecia Quiroz sostuvo que la intervención de la FGR es la única vía limpia y saludable para garantizar imparcialidad en la procuración de justicia en la entidad y evitar que el expediente quede entrampado en posibles protecciones locales. "Carlos quiso quitarle jóvenes a la delincuencia organizada y la delincuencia terminó quitándonos a Carlos; eso no se perdona ni se olvida", sentenció la alcaldesa, asegurando que se mantendrá como la primera en exigir justicia, caiga quien caiga, hasta dar con la totalidad de los autores intelectuales y materiales.