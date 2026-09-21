Regidor herido en el atentado contra Carlos Manzo acude a la FEMDO para denunciar a funcionarios

Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, regidor del municipio de Uruapan, acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, para interponer una denuncia formal contra diversos servidores públicos del estado de Michoacán. El funcionario municipal, integrante de la planilla independiente que encabezó el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, solicitó la intervención de las autoridades federales para investigar presuntas irregularidades y nexos delictivos en torno a la administración estatal y a las indagatorias locales.

#IMPORTANTE | El regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, denunció este lunes ante la FEMDO a Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobernación de Michoacán y hermano del exalcalde Carlos Manzo.



La denuncia es por el presunto delito de delincuencia organizada.… pic.twitter.com/Rx12i0EzXj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 21, 2026

De la Cruz Saucedo fue testigo presencial y víctima directa del magnicidio cometido en noviembre de 2025, fecha en la que resultó severamente herido por impactos de bala durante el ataque armado en el que privaron de la vida a Manzo Rodríguez. Su presencia en las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR) marca un punto de inflexión en las investigaciones sobre la estructura criminal que operó en la región y la actuación de las autoridades locales tras el crimen.

Caso Carlos Manzo llega a la FEMDO...



Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan que resultó herido en el ataque donde fue asesinado el alcalde, presenta una denuncia contra diversos servidores públicos de #Michoacán



¿Investigará a fondo la @FGRMexico de @ErnestinaGodoy_ o… pic.twitter.com/0xbATJwnB8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 21, 2026

Exigen investigación federal ante posible omisión de autoridades en Michoacán

La visita del regidor uruapense ante la FEMDO se produce en medio de una serie de diligencias, citatorios y cuestionamientos hacia la actuación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán en el deslinde de responsabilidades. La acción busca que la justicia federal asuma un papel determinante en el esclarecimiento de los hechos, el señalamiento de presuntas omisiones y la identificación de redes de complicidad funcionarial.

A casi diez meses de la agresión armada que conmocionó al estado, el representante municipal reiteró la necesidad de que las instancias federales atraigan y fortalezcan el expediente para garantizar imparcialidad en los procesos. La denuncia presentada ante la fiscalía especializada abre un nuevo capítulo en el caso, incrementando la presión política y judicial sobre las instituciones de procuración de justicia en Michoacán.