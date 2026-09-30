Fiscalía de Michoacán advierte con arrestar a Grecia Quiroz si no entrega celulares de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán lanzó una advertencia contra Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, por mantener en su poder los teléfonos celulares que pertenecieron a su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025.

Qué exige la FGE Michoacán a la alcaldesa de Uruapan

La dependencia estatal amenazó con pedir su arresto en caso de que no entregue los dispositivos móviles pertenecientes a su esposo, con el fin de avanzar en la investigación del caso.

Israel Vega Rodríguez, vicefiscal y encargado de despacho de la FGE, explicó en conferencia de prensa que ya enviaron una solicitud sobre los teléfonos celulares. Destacó que, en caso de que Grecia Quiroz rechace la petición, habrá “medidas de apremio” que podrían incrementar.

Presión a la viuda de Manzo: Fiscalía amenaza con arrestar a @GreciaMich2027 si no entrega celulares



La @FiscaliaMich escaló la tensión al advertir que podría arrestar a Grecia Quiroz si no entrega los teléfonos de su esposo, Carlos Manzo. Quiroz denunció la politización del… pic.twitter.com/VrPXe9Vrh7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

Las consecuencias legales si no se entregan los celulares de Carlos Manzo

“Si persiste en no querer aportar los teléfonos celulares, obviamente va escalando el nivel de medida de apremio; en este caso puede llegar hasta el arresto o, en todo caso, abrir una carpeta de investigación”, señaló Vega Rodríguez. La advertencia no implica que exista actualmente una orden de detención emitida contra la alcaldesa, pero sí representa un ultimátum formal de la autoridad estatal.

Por qué son clave los teléfonos móviles en la investigación de Carlos Manzo

Los dispositivos móviles del exalcalde de Uruapan son considerados elementos clave para continuar con las actuaciones periciales en la carpeta de investigación. La FGE busca realizar análisis técnicos que permitan determinar si Carlos Manzo recibió amenazas previas o si los equipos contienen información relevante para esclarecer integralmente los hechos de su asesinato.

Hasta el momento, Grecia Quiroz ha entregado parcialmente algunos dispositivos, pero mantiene en su poder otros que la Fiscalía considera indispensables. Esta es la tercera vez que la institución estatal requiere formalmente la entrega completa de los teléfonos, tras negativas registradas en diciembre de 2025 y enero de 2026.

La postura de la alcaldesa ante el requerimiento de la Fiscalía

La alcaldesa de Uruapan insiste en que entregará los celulares únicamente a la Fiscalía General de la República (FGR), no a la autoridad local. Grecia Quiroz ha manifestado públicamente su desconfianza hacia la FGE de Michoacán y ha denunciado lo que considera una politización del homicidio de su esposo.