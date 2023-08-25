¿En qué casos te pueden quitar la Green Card de EU?

Si ya tienes tu Green Card o estás esperando a que te entreguen la famosa "tarjeta verde", probablemente en más de una ocasión te has preguntado en qué casos te podría ser retirado este documento con el que puedes vivir de forma permanente en Estados Unidos.

Con el fin de que elimines esta duda y consideres cuáles son los motivos por los que serías acreedor a una sanción de este tipo, a continuación te explicamos cuáles son las tres principales razones por las que autoridades estadounidenses podrían retirarte de manera definitiva tu Green Card, pues los lineamientos son estrictos y claros.

¿Por qué motivos quitan la Green Card?

Los principales motivos por los que tu Green Card sería retirada tienen que ver con cometer fraude en el proceso, realizar acciones delictivas graves y la sospecha de abandono de vivir en Estados Unidos, por lo que a continuación ahondamos en cada uno de estos casos.



Fraude en el proceso migratorio : Intentar engañar a un oficial de migración, o hacerlo y que posteriormente se descubra la verdad, es motivo suficiente para retirar la Green Card de forma inmediata. Un matrimonio de conveniencia o llenar el formulario migratorio con mentiras son los principales ejemplos, así como omitir información.

: Intentar engañar a un oficial de migración, o hacerlo y que posteriormente se descubra la verdad, es motivo suficiente para retirar la de forma inmediata. Un matrimonio de conveniencia o llenar el formulario migratorio con son los principales ejemplos, así como omitir información. Condena por ciertos delitos . Cometer algún ilícito con autoridades, especialmente en Estados Unidos , pueden ser motivo suficiente para una deportación y, evidentemente, retirar la tarjeta verde, pero generalmente tienen que ver con delitos graves y conducta inmoral.

. Cometer algún ilícito con autoridades, especialmente en , pueden ser motivo suficiente para una deportación y, evidentemente, retirar la tarjeta verde, pero generalmente tienen que ver con delitos graves y conducta inmoral. Abandonar la Residencia Permanente. Si el inmigrante no reside habitualmente en Estados Unidos, hay posibilidad de perder la Green Card, en especial si pasas más de 180 días fuera del país norteamericano, pues será sometido a una evaluación interna.

¿Para qué sirve la Tarjeta Verde?

La Green Card, también conocida por su traducción literal "Tarjeta Verde", es un documento emitido por el Gobierno de Estados Unidos con el que acreditan a una persona migrante la posibilidad de vivir y residir de forma permanente en su país. Aunque no obtienen la ciudadanía estadounidense, se hacen acreedores a las mismas obligaciones.

Pagar impuestos y notificar el domicilio son los principales factores a considerar cuando se obtiene la Green Card, pero también es el principal atractivo para poder buscar un empleo legal y un primer paso si el objetivo final es solicitar la ciudadanía mediante un proceso de naturalización.

Precio de la Green Card de residencia permanente

Para solicitar la Tarjeta de Residente Permanente ("Tarjeta Verde" o Green Card) es necesario llenar el formulario I-485 y pagar la respectiva tarifa impuesta y actualizada cada año. Para 2023, tramitar la Green Card tiene un precio de 1,225 dólares, en caso de que seas una persona de entre 14 y 78 años.

