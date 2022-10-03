Gripe aviar amenaza Europa con peor crisis en su historia

Europa ha vivido durante este 2022, la peor crisis de gripe aviar de su historia, con el sacrificio de cerca de 50 millones de aves de corral, y la persistencia del virus durante el verano boreal ha aumentado el riesgo de que se produzcan infecciones generalizadas la próxima temporada, según la Agencia de Seguridad Alimentaria de la UE (EFSA por sus siglas en inglés).

La propagación de la gripe aviar altamente patógena (HPAI), comúnmente llamada gripe aviar, preocupa a los Gobiernos y a la industria avícola por la devastación que puede causar en las manadas, la posibilidad de restricciones comerciales y el riesgo de transmisión a los seres humanos.

Este verano boreal se ha registrado un número sin precedentes de brotes en aves silvestres y domésticas, que han causado una mortalidad masiva en las colonias de aves marinas de la costa norte del Atlántico, según un artículo conjunto de la EFSA, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y el laboratorio de referencia de la Unión Europea.

📣Out now: new report on #AvianInfluenza



An unprecedented number of HPAI virus detections were reported in wild and domestic birds during the summer period



📖 Read the latest overview by EFSA, @ECDC_EU & the EU reference laboratory



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Peor crisis de gripe aviar de la historia en Europa

La gripe aviar suele atacar durante los meses de otoño e invierno. Se transmite por las heces de las aves silvestres migratorias infectadas o por el contacto directo con ropa y equipo contaminado.

Guilhem de Seze de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, señala que: "Al comenzar la migración otoñal y aumentar el número de aves silvestres que pasan el invierno en Europa, es probable que corran un mayor riesgo de infección por la gripe aviar que en años anteriores, debido a la persistencia observada del virus en Europa".

La epidemia de esta temporada afectó a 37 países europeos, el mayor alcance geográfico registrado, y el virus cruzó el Atlántico por primera vez a lo largo de las rutas migratorias, causando una grave epidemia en las aves de corral de varias provincias canadienses y estados de Estados Unidos.

En general, la crisis de la gripe aviar de esta temporada es la peor jamás vista en Europa, con un total de 2 mil 467 brotes notificados en aves de corral y 47.7 millones de aves sacrificadas. Además, se notificaron 187 detecciones en aves cautivas y se registraron 3 mil 573 casos de IAAP en aves silvestres.

Por lo anterior, la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea recomendó la rápida aplicación de estrategias de vigilancia y mitigación de riesgos para una detección temprana del virus.