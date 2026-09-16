¡Viva México! Así se vivió el Grito de Independencia en la Plaza Patria de Aguascalientes

México está de fiesta. Se cumplen 216 años del Grito de Independencia que marcó el inicio de la lucha por una nación independiente.

La tradición recuerda la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la población a levantarse en armas contra el dominio español.

¡Aguascalientes celebra a México!



Cientos de personas se reúnen en la Plaza Patria entre música y atuendos tricolores, previo al Grito de Independencia encabezado por la gobernadora @TereJimenezE @Aletia_DeLira tiene el reporte en #Hechos con @Javier_Alatorre pic.twitter.com/xFYqg6MUAB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

México está de fiesta por el Grito de Independencia

Durante la Noche Mexicana, las familias mexicanas nos reunimos para disfrutar de nuestra música y de la gastronomía tan variada que representa al país.

Pero no solo la fiesta es en casa, pues en el Zócalo de la CDMX y en diversos estados de la república miles de personas se dan cita para dar el Grito de Independencia.

Aguascalientes se une a la noche de festejos, con familias reunidas en la Plaza Patria.

Así se vivió el Grito de Independencia en Aguascalientes

Aguascalientes se sumó a la noche de festejos por la Independencia de México con una celebración que reunió a cientos de familias en la Plaza Patria.

El evento estuvo encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, quien salió al balcón del Palacio de Gobierno para la tradicional ceremonia del Grito de Independencia ante los hidrocálidos que se congregaron en los alrededores.

Desde la Plaza Patria, las familias participaron en la celebración y acompañaron el momento en que la mandataria estatal realizó el tradicional llamado conmemorativo por el inicio de la lucha de Independencia de México.

Después de la ceremonia, el ambiente festivo continuó en el centro de la ciudad, pues el cielo se iluminó con fuegos artificiales, mientras la música siguió sonando para acompañar a las personas que permanecerán en la plaza durante la noche.

