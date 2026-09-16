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¡Viva México! Lo mejor del Grito de Independencia en CDMX este 15 de septiembre

La emoción por el Grito de Independencia invadió el Zócalo de CDMX este 15 de septiembre en el centro del país conde más de 100 mil personas llegaron al festejo.

Grito de Independencia en CDMX hoy en el Zócalo.
Grito de Independencia en CDMX hoy desde el Zócalo. |Juan José Vázquez

Escrito por: Iván Ramírez

México está de fiesta y el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se pintó de verde, blanco y rojo. La euforia y alegría se respiraron en el corazón de la capital, así como en sus 16 alcaldías, por el Grito de Independencia este 15 de septiembre de 2026.

Miles de personas llegaron para celebrar los 216 años de la Independencia de México. Todo estuvo listo para gritar ¡Viva México!, pero el ambiente comenzó minutos antes con la participación del grupo Intocable, quien cantó sus éxitos en la explanada del Zócalo.

Cifras de las secretaría de Seguridad Ciudadana y de Gobierno indican que hasta las diez de la noche se estimaba un aforo de 180 mil personas reunidas, entre ellas, había incluso extranjeros que se sumaron a la fiesta mexicana que se iluminó con la pirotecnia en el cielo.

Zócalo de CDMX reúne a miles de mexicanos para el Grito de Independencia

El Zócalo capitalino comenzó a recibir desde la tarde a miles de familias que poco a poco ocuparon cada rincón de la explanada.

Los accesos por las avenidas 20 de Noviembre, Francisco I. Madero y 5 de Mayo permanecieron abiertos para que más personas pudieran ingresar.

Como parte de estas celebraciones, más de 3 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron desplegados para garantizar la seguridad en esta gran noche de los festejos patrios.

Por ahora queda esperar Desfile Cívico Militar 2026 que saldrá del Zócalo a Campo Marte, el cual iniciará a las 10:00 horas y se tiene previsto que termine a las 11:30 horas, por lo que habrá diversos cierres viales en la capital.

Alcaldías de CDMX vivirán la fiesta de esta noche

En las 16 alcaldías de la CDMX se tenía previsto que se celebrara el Grito de Independencia con los titulares de cada demarcación para recordar a los héroes de la Independencia.

También, en cada una de ellas, se presentaron varios artistas de diferentes géneros musicales, entre ellos La Sonora Dinamita, Melo Ruiz, Jerry Rivera y Aleks Syntek, entre otros.

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