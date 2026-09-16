¡Viva México! Lo mejor del Grito de Independencia en CDMX este 15 de septiembre
La emoción por el Grito de Independencia invadió el Zócalo de CDMX este 15 de septiembre en el centro del país conde más de 100 mil personas llegaron al festejo.
México está de fiesta y el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se pintó de verde, blanco y rojo. La euforia y alegría se respiraron en el corazón de la capital, así como en sus 16 alcaldías, por el Grito de Independencia este 15 de septiembre de 2026.
¡Vive con nosotros el Grito de Independencia!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
Sigue la transmisión en vivo de esta noche de celebración, con todo el ambiente desde el corazón de México. 🎉🎆https://t.co/R9OYbQaoNi
Miles de personas llegaron para celebrar los 216 años de la Independencia de México. Todo estuvo listo para gritar ¡Viva México!, pero el ambiente comenzó minutos antes con la participación del grupo Intocable, quien cantó sus éxitos en la explanada del Zócalo.
Cifras de las secretaría de Seguridad Ciudadana y de Gobierno indican que hasta las diez de la noche se estimaba un aforo de 180 mil personas reunidas, entre ellas, había incluso extranjeros que se sumaron a la fiesta mexicana que se iluminó con la pirotecnia en el cielo.
¡Fiesta mexicana en el Zócalo!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
Miles de personas disfrutan de la verbena popular con música nacional, un homenaje a José Alfredo Jiménez y la presentación de Intocable, previo al tradicional Grito de Independencia.
El reporte de @AGUSTINTVAZTECA en #Hechos con @Javier_Alatorre pic.twitter.com/MdPJKTVrDM
Zócalo de CDMX reúne a miles de mexicanos para el Grito de Independencia
El Zócalo capitalino comenzó a recibir desde la tarde a miles de familias que poco a poco ocuparon cada rincón de la explanada.
Los accesos por las avenidas 20 de Noviembre, Francisco I. Madero y 5 de Mayo permanecieron abiertos para que más personas pudieran ingresar.
¡Zócalo a reventar!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
Miles de mexicanos y visitantes extranjeros esperan con emoción el Grito de Independencia por el 216.º aniversario, entre música, fiesta y un ambiente que se extenderá hasta la madrugada.
El reporte de @mendoza_ruben en #Hechos con @Javier_Alatorre pic.twitter.com/XbVoLfGoQG
Como parte de estas celebraciones, más de 3 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron desplegados para garantizar la seguridad en esta gran noche de los festejos patrios.
Por ahora queda esperar Desfile Cívico Militar 2026 que saldrá del Zócalo a Campo Marte, el cual iniciará a las 10:00 horas y se tiene previsto que termine a las 11:30 horas, por lo que habrá diversos cierres viales en la capital.
🎉 El #Zócalo capitalino vibra con miles de familias que ya ocupan cada rincón de la plancha.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
Los accesos por 20 de Noviembre, Madero y 5 de Mayo permanecen abiertos, mientras más asistentes siguen llegando a la #NocheMexicana
Con más de 3 mil policías desplegados, el… pic.twitter.com/adJDh9xyWC
Alcaldías de CDMX vivirán la fiesta de esta noche
En las 16 alcaldías de la CDMX se tenía previsto que se celebrara el Grito de Independencia con los titulares de cada demarcación para recordar a los héroes de la Independencia.
🇲🇽🎶 En el corazón de #Coyoacán, el Jardín Hidalgo se convierte en escenario de fiesta y tradición.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
Familias enteras disfrutan música, antojitos y un ambiente que vibra con orgullo patrio.
Entre risas y charros, la noche mexicana se enciende rumbo al Grito de Independencia.… pic.twitter.com/rpOau0q95D
También, en cada una de ellas, se presentaron varios artistas de diferentes géneros musicales, entre ellos La Sonora Dinamita, Melo Ruiz, Jerry Rivera y Aleks Syntek, entre otros.
🇲🇽La explanada de @AlcaldiaAO vibra con mariachis y familias que se suman al festejo patrio.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
La seguridad se refuerza con arcos detectores, mientras la multitud espera el Grito de Independencia.
Precaución y fiesta se mezclan en una #NocheMexicana que promete ser inolvidable.… pic.twitter.com/v74UApCaK3