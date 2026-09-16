¡Viva México! Lo mejor del Grito de Independencia en CDMX este 15 de septiembre

México está de fiesta y el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) se pintó de verde, blanco y rojo. La euforia y alegría se respiraron en el corazón de la capital, así como en sus 16 alcaldías, por el Grito de Independencia este 15 de septiembre de 2026.

¡Vive con nosotros el Grito de Independencia!



Sigue la transmisión en vivo de esta noche de celebración, con todo el ambiente desde el corazón de México. 🎉🎆https://t.co/R9OYbQaoNi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

Miles de personas llegaron para celebrar los 216 años de la Independencia de México. Todo estuvo listo para gritar ¡Viva México!, pero el ambiente comenzó minutos antes con la participación del grupo Intocable, quien cantó sus éxitos en la explanada del Zócalo.

Cifras de las secretaría de Seguridad Ciudadana y de Gobierno indican que hasta las diez de la noche se estimaba un aforo de 180 mil personas reunidas, entre ellas, había incluso extranjeros que se sumaron a la fiesta mexicana que se iluminó con la pirotecnia en el cielo.

¡Fiesta mexicana en el Zócalo!



Miles de personas disfrutan de la verbena popular con música nacional, un homenaje a José Alfredo Jiménez y la presentación de Intocable, previo al tradicional Grito de Independencia.



El reporte de @AGUSTINTVAZTECA en #Hechos con @Javier_Alatorre pic.twitter.com/MdPJKTVrDM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

Zócalo de CDMX reúne a miles de mexicanos para el Grito de Independencia

El Zócalo capitalino comenzó a recibir desde la tarde a miles de familias que poco a poco ocuparon cada rincón de la explanada.

Los accesos por las avenidas 20 de Noviembre, Francisco I. Madero y 5 de Mayo permanecieron abiertos para que más personas pudieran ingresar.

¡Zócalo a reventar!



Miles de mexicanos y visitantes extranjeros esperan con emoción el Grito de Independencia por el 216.º aniversario, entre música, fiesta y un ambiente que se extenderá hasta la madrugada.



El reporte de @mendoza_ruben en #Hechos con @Javier_Alatorre pic.twitter.com/XbVoLfGoQG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

Como parte de estas celebraciones, más de 3 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron desplegados para garantizar la seguridad en esta gran noche de los festejos patrios.

Por ahora queda esperar Desfile Cívico Militar 2026 que saldrá del Zócalo a Campo Marte, el cual iniciará a las 10:00 horas y se tiene previsto que termine a las 11:30 horas, por lo que habrá diversos cierres viales en la capital.

🎉 El #Zócalo capitalino vibra con miles de familias que ya ocupan cada rincón de la plancha.



Los accesos por 20 de Noviembre, Madero y 5 de Mayo permanecen abiertos, mientras más asistentes siguen llegando a la #NocheMexicana



Con más de 3 mil policías desplegados, el… pic.twitter.com/adJDh9xyWC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

Alcaldías de CDMX vivirán la fiesta de esta noche

En las 16 alcaldías de la CDMX se tenía previsto que se celebrara el Grito de Independencia con los titulares de cada demarcación para recordar a los héroes de la Independencia.

🇲🇽🎶 En el corazón de #Coyoacán, el Jardín Hidalgo se convierte en escenario de fiesta y tradición.



Familias enteras disfrutan música, antojitos y un ambiente que vibra con orgullo patrio.



Entre risas y charros, la noche mexicana se enciende rumbo al Grito de Independencia.… pic.twitter.com/rpOau0q95D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

También, en cada una de ellas, se presentaron varios artistas de diferentes géneros musicales, entre ellos La Sonora Dinamita, Melo Ruiz, Jerry Rivera y Aleks Syntek, entre otros.