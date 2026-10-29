¿El panteón de los intocables? Exhiben a políticos envueltos en escándalos y señalamientos

Entrevista presentada en Hechos AM utiliza la imagen de un “panteón de los intocables” para exhibir a personajes de la política mexicana y poner sobre la mesa el debate sobre la rendición de cuentas.

En este cementerio simbólico aparecen nombres como Guadalupe Taddei, Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco y los Yunes. También figuran Andrea Chávez, Félix Salgado Macedonio y Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy. La representación recurre a ataúdes entreabiertos para cuestionar el futuro político de estas figuras y las consecuencias de las controversias que las rodean.

También se incluye a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, a la que representa simbólicamente como una institución “muerta”. La propuesta utiliza la sátira política para plantear si los señalamientos y las investigaciones se traducen en consecuencias reales para quienes ocupan estos cargos públicos.