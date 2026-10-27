De Andy López Beltrán a Adán Augusto: Los nombres señalados por Farías Laguna en la red de huachicol fiscal

En un documento compartido exclusivamente para Azteca Noticias, Manuel Roberto Farías Laguna habló desde el penal del Altiplano sobre la red de huachicol fiscal por la que está detenido. El señalado dice que su encarcelamiento y el de su hermano son una cortina de humo para encubrir a mandos y personajes clave.

Estos son todos los nombres que dio Farías Laguna que podrían estar implicados en el mayor acto de corrupción en México.

¿Farías Laguna es un chivo expiatorio?

Desde el centro penitenciario del Altiplano, Farías Laguna asegura que lo están usando como chivo expiatorio para proteger a los verdaderos involucrados en las operaciones del puerto.

Dice que las acusaciones en su contra y de su hermano buscan desviar la atención por el hecho de ser sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

#EXCLUSIVA | ¿Quiénes están detrás del #HuachicolFiscal?



En entrevista exclusiva con Azteca Noticias, Manuel Roberto Farías Laguna, preso por delitos relacionados con el huachicol fiscal, niega las acusaciones y señala a @amlopezbeltran y @adan_augusto. ¿Qué dice sobre el caso?… pic.twitter.com/cavIQ2cphu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

¿A quiénes salpica las acusaciones de la red de huachicol fiscal?

En el texto, el detenido dice que dentro de las carpetas de investigación existen menciones directas sobre quiénes estarían detrás de la red.

Se mencionan los nombres de Andrés "Andy" López Beltrán y del senador Adán Augusto López en las declaraciones de Alejandro Torres Joaquín, capitán de Marina y exdirector de la Aduana de Tampico, y de Juan Carlos Sario Pichal, capitán de fragata.

¿Qué pasó durante el atraco del buque Challenge Procyon?

El caso del huachicol fiscal salió a la luz luego de la retención del buque tanque Challenge Procyon, una embarcación asegurada en el puerto de Tampico por transportar combustible ingresado de forma irregular.

Farías Laguna dice que se le pretende culpar de estas operaciones cuando los verdaderos responsables estaban a cargo del control del puerto y las revisiones aduanales.

¿A quiénes protege la Secretaría de Marina?

El acusado respondió a la pregunta, "¿a quién protege la Secretaría de Marina"?, mencionando a la administración de la aduana de Tampico y a la ASIPONA Tampico, Administración del Sistema Portuario Nacional de esa localidad, encargada del control operativo del puerto.

Entre los mandos mencionados citó a Rubén Alfonso Vargas Juárez, quien estuvo en la dirección del puerto, y al contraalmirante en retiro Luis Jorge Goicoechea Sotomayor, exmando de la Marina.