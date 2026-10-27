“Temí por mi vida": Consejera Rita Bell denuncia amenazas por parte del equipo de Guadalupe Taddei cuando estaba frente al INE

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, denunció públicamente haber sido víctima de constantes amenazas, hostigamiento e intimidación por parte de personal y colaboradores cercanos a Guadalupe Taddei. Las presiones se desataron luego de que la funcionaria cuestionara de manera reiterada la falta de transparencia, el manejo presupuestal opaco y las irregularidades administrativas cometidas durante la gestión de la expresidenta del organismo.

"Fui amenazada por diferentes personas, con mucho miedo he estado durante todo este tiempo; he trabajado en esas circunstancias, muy angustiada. De verdad celebro que esto ya se haya destapado", reveló la consejera tras la dimisión de la Guadalupe Taddei.

Consejera @RitaBellLpz denuncia que recibió amenazas de Guadalupe Taddei.



Sostiene que ante los primeros indicios de irregularidades recibió mensajes intimidantes.



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Rita Bell detalló que las advertencias llegaban a través de intermediarios enviados a buscar a miembros de su equipo de trabajo para exigirle que cesara las críticas internas, acusándola falsamente de "traidora" y de favorecer a intereses partidistas.

Ante el clima de tensión e inseguridad, la consejera confirmó que temió por su integridad física, lo que la llevó a alertar discretamente a autoridades de otras instituciones federales sobre el desvío de información y las anomalías dentro del arbitraje electoral. Asimismo, acreditó haber dado vista formal a la Contraloría del INE sobre cada uno de los correos y expedientes irregulares a los que tuvo acceso.

Rita Bell explica acercamiento con proveedor Alfredo Hernández

La consejera Rita Bell, denunció públicamente haber recibido amenazas por parte del proveedor Alfredo Hernández tras un encuentro sostenido con él. La integrante del Consejo General señaló que dicho contratista presuntamente acudió bajo las órdenes de Guadalupe Taddei.

"La última ocasión que yo vi a Alfredo, me citó, me dijo que era en nombre de la entonces presidenta Guadalupe Taddei, ahí en la reunión me dijo que Guadalupe le mandaba a preguntar qué era lo que yo quería del INE. Cuando me dijo eso le dije: "Yo no quiero nada, solo quiero trabajar, no tengo ninguna necesidad".

. @RitaBellLpz explicó que se reunió con José Alfredo Hernández Casillas, contratista del @INEMexico señalado en el escándalo, por indicación de Guadalupe Taddei para revisar contratos y un supuesto análisis de medios.



La consejera dijo que no descarta dejar el cargo si eso… pic.twitter.com/1SJniiMhj8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026

Después contó que se acercó a la entonces presidenta para contarle lo sucedido pero Taddei lo negó: "Era experta en mentir, me dijo que ella no había mandado a nadie, que no sabía nada y que iba a checar y que ya no lo iba a contratar".

También manifestó temor por su integridad física, aunque apuntó que la reciente renuncia de Taddei le ha devuelto tranquilidad.

En conferencia de prensa junto a los demás consejeros, Rita Bell fue cuestionada sobre si interpondrá alguna denuncia por el hecho de haber recibido denuncias y señaló que, está al pendiente de si se repiten y en caso de que así sea, realizará denuncias en caso de ser necesario.