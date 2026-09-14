Localizan muerto a elemento de la Guardia Nacional en antigua estación de Atequiza, Jalisco

Un elemento de la Guardia Nacional fue localizado sin vida la mañana de este domingo 13 de septiembre sobre las vías del ferrocarril, a la altura de la antigua estación de Atequiza, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco ; las primeras indagatorias apuntan a que habría sido arrollado por un tren.

El reporte ocurrió cerca de las 8:50 horas , en las inmediaciones de Camino a la Estación y el cruce con la Carretera a Atotonilquillo ; compañeros del agente encontraron el cuerpo y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia, quienes posteriormente confirmaron el fallecimiento.

La zona quedó acordonada tras el hallazgo

Elementos de la corporación federal permanecieron en el sitio mientras se desplegaban los protocolos correspondientes ; también acudieron integrantes de Protección Civil y Bomberos, así como personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

La zona fue asegurada para preservar los indicios y permitir que las autoridades realizaran las diligencias necesarias; posteriormente se contemplaba el traslado del cuerpo a la morgue para continuar con los procedimientos correspondientes.

De manera extraoficial, el agente habría sido identificado como Alejandro Cardoza, de 41 años; esta identidad, sin embargo, deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades.

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¡Tragedia en Jalisco! 🚨🪖 LOCALIZAN S1N V1D4 A ELEMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL en la antigua estación de Atequiza. 👇 #AztecaDigital #TVAztecaJalisco #NoticiasJalisco #ÚltimaHora https://t.co/8VTyMFVGJf — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 13, 2026

¿Qué se sabe sobre lo ocurrido en Atequiza?

La principal línea que se maneja hasta ahora es que el integrante de la Guardia Nacional habría sido embestido por el ferrocarril; no obstante, todavía no se establece cómo terminó sobre las vías ni qué actividad realizaba en ese momento.

El cuerpo presentaba lesiones compatibles con el paso del tren, de acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de emergencia.

Habitantes de los alrededores señalaron que el paso del ferrocarril es habitual en esta zona y que no escucharon algún ruido fuera de lo común durante la mañana; tampoco reportaron haber observado movimientos extraños cerca de la antigua estación.

Fiscalía de Jalisco investigará las circunstancias

La presencia de agentes federales en este punto no sería inusual; de acuerdo con información obtenida de manera extraoficial, elementos de la Guardia Nacional suelen permanecer en la zona durante el paso de los trenes como parte de labores de vigilancia para prevenir robos al ferrocarril.