Descubren hospital clandestino del CJNG y rescatan a 8 personas
La Fiscalía de Jalisco localizó un hospital clandestino del CJNG en Tecalitlán: rescató a 8 personas víctimas de reclutamiento y detuvo a 6 implicados.
Los criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tenían una especie de “hospital clandestino” en una finca del municipio de Tecalitlán, para atender a sus integrantes heridos. La Fiscalía de Jalisco logró detener a 6 personas y liberar a 8.
Rescate de víctimas de reclutamiento forzado en Jalisco
Las investigaciones comenzaron el 21 de julio de 2026, después de la desaparición de un joven de 20 años de edad en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, quien había abordado un automóvil de plataforma con dirección a un supuesto empleo en un rancho. Después de esa fecha, se perdió contacto con él, aseguró Salvador González de los Santos, fiscal del Estado.
🔴#IMPORTANTE | La Fiscalía informó que fueron resguardadas 9 personas y detuvieron a 6 en una finca de Tecalitlán, tras permanecer privadas de la libertad. El inmueble habría sido utilizado para reclutar personas de manera forzada y como centro clandestino de recuperación de… pic.twitter.com/T6uK6tvHqu— Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 10, 2026
Tras ello, las autoridades lograron la localización y rescate del joven desaparecido, así como de otros siete hombres más de entre 16 y 43 años de edad, quienes habían sido víctimas de reclutamiento forzado.
Una de las víctimas relató ser originaria de la Ciudad de México, uno más de Guerrero, dos más de Michoacán y uno más de Sinaloa.
¿Cómo operaba el hospital clandestino del CJNG en Tecalitlán?
Las autoridades relataron que la finca era utilizada por criminales como un “espacio de resguardo para personas que presentaban alguna lesión o requerían recuperación física”.
La Fiscalía de Jalisco detalló que incluso dos de los hombres cojeaban o usaban muletas para caminar.
Las autoridades detallaron que, tras este operativo, descubrieron a cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 28 años de edad, de los cuales tres son de Jalisco, uno más de Tepic, otro de Colima y uno de Michoacán.
Detenidos y cargos presentados por la Fiscalía de Jalisco
Las seis personas liberadas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara para recibir atención médica y poder reincorporarse con sus familias. En tanto que los seis detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público para que respondan por su presunta participación en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.