VIDEO: “Buen negocio del señor": Guardia del ISSSTE en Matamoros prohíbe entrada sin cubrebocas ¡y los vende!

Usuarios de una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Matamoros, Tamaulipas, exhibieron a un guardia de seguridad que no permite la entrada al hospital a personas sin cubrebocas.

Denuncian a guardia del ISSSTE por vender cubrebocas a pacientes

No obstante, el mismo guardia, no solo no usa protector facial, sino que les vende los cubrebocas para que los pacientes puedan entrar a la clínica y les puedan tomar los signos vitales.

Video exhibe incongruencia de vigilancia en clínica del ISSSTE en Matamoros

Por medio de un video compartido en redes sociales, una persona grabó al hombre, quien se aprovecha de la situación para venderles el cubrebocas en ese momento a los pacientes que no lo porten.

¡Buenos días! Desde un México donde en el ISSSTE hasta los guardias de seguridad se llevan su mochada, en la clínica de Matamoros Tamaulipas, el guardia de seguridad no te permite el acceso sin cubre bocas, pero no se preocupen, él los vende pero no lo ocupa.



Así el ISSSTE del… pic.twitter.com/5S56A3HCMH — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) September 10, 2026

Sin embargo, quien grabó las imágenes cuestiona la incongruencia del personal de vigilancia, ya que el mismo guardia no portaba cubrebocas, a pesar de que sí lo exigía.

“Nótelo usted que nos están vendiendo los cubrebocas para podernos checar los signos vitales. (...) Buen negocio del señor”, comenta de forma irónica el paciente.

¿Qué dijo el ISSSTE sobre la venta de cubrebocas en Tamaulipas?

Hasta el momento, el Instituto no ha dado un posicionamiento sobre este suceso.