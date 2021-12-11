Guatemala decretará 3 días de luto nacional por accidente de migrantes

Autoridades de Guatemala anunciaron en Chiapas que se decretarán tres días de luto nacional por el accidente del tráiler en la carretera de Tuxtla Gutiérrez, que dejó 54 víctimas, quienes eran migrantes provenientes de ese país centroamericano.

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, anunció que los días que serán de luto nacional son para recordar a los migrantes víctimas del accidente del jueves.

“Toda Guatemala se encuentra de pésame. El presidente Alejandro Giammattei dará el anuncio que habrá tres días de duelo nacional con bandera a media asta”.

Además, dijo que autoridades de México y Guatemala trabajan para agilizar el traslado de los cuerpos de las víctimas a su país, una vez que estén plenamente identificadas la nacionalidad y la identidad de cada una de ellas.

#Oficial | El presidente @DrGiammattei ha designado una comitiva de alto nivel para brindar acompañamiento y apoyo a los connacionales víctimas del accidente suscita en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México 🇬🇹🇲🇽 pic.twitter.com/zdGv5MpN1p — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) December 10, 2021

Guatemala, México y EU combatirán tráfico de personas

El canciller de Guatemala dijo que las autoridades de su país trabajan en conjunto con México y Estados Unidos para poder extraditar a los delincuentes que se dedican al tráfico de personas.

“Declarar al tráfico ilícito de personas como un delito federal y que se incluyan en los procesos de extradición para que los coyotes puedan ser extraditados como un delito de organizaciones transnacionales”.

La mañana del viernes, el funcionario de Guatemala visitó a los migrantes lesionados por el accidente del tráiler, entre ellos varias personas de origen guatemalteco, de acuerdo con información publicada por autoridades de Chiapas.

Con el @MinexGt @PedroBroloGT recorremos el Centro Médico Chiapas Nos Une "Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza" de la @SSaludChiapas del @ChiapasGobierno para supervisar la atención médica que se está brindando a los migrantes lesionados en el accidente de ayer en Tuxtla Gutiérrez. pic.twitter.com/pZCWEk95h5 — Maximiliano Reyes Zúñiga (@maximilianoreyz) December 10, 2021

Brolo visitó a sus connacionales en el Centro Médico Chiapas Gilberto Gómez Maza para supervisar la atención de los migrantes lesionados en el accidente en Tuxtla Gutiérrez, en donde ofreció ayuda para las víctimas y las familias de los afectados.

Por la mañana de este viernes, el Ministerio del Exterior de Guatemala informó que una comitiva enviada por el presidente Alejandro Giammattei se reuniría con el canciller Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, para ofrecer una conferencia de prensa conjunta sobre el accidente de los migrantes, ocurrido en Tuxtla Gutiérrez.

Previo a su reunión, el canciller de Guatemala, visitó a los migrantes internados en diversos hospitales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.