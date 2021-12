Lista de heridos en accidente de Chiapas; van 55 migrantes muertos

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas, difundió la lista de heridos que viajaban en el tráiler que sufrió un accidente ayer, cuando transportaba de forma ilegal a unos 170 migrantes provenientes de diversos países centroamericanos.

En el documento difundido por la dependencia estatal se refiere a cinco migrantes que perdieron la vida en los hospitales tras el accidente y a 106 personas lesionadas, la mayoría de ellas con diagnóstico de fracturas, policontundidos y con pronóstico reservado.

De acuerdo con la lista de heridos, las personas lesionadas tienen entre tres y 45 años de edad, la mayoría de ellos de sexo masculino.

Las identidades de los migrantes se pueden consultar en el siguiente enlace difundido por la Secretaría de Protección Civil:

Relación de personas atendidas en los diferentes hospitales derivado del accidente en carretera #ChiapaDeCorzo - Ribera Cahuaré. #Chiapas — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) December 10, 2021

Sube a 55 número de migrantes muertos por accidente en Chiapas

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón actualizó las cifras del accidente en Chiapa de Corzo, Chiapas; a través de su cuenta de Twitter informó que el número de muertos subió a 55.





“Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos”, escribió esta mañana el mandatario chiapaneco.

"Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos" — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) December 10, 2021

Anoche, se informó que cinco migrantes murieron en el hospital, luego del accidente, por lo que la cifra era de 54 fallecidos y 106 lesionados, pero esta mañana otro migrante perdió la vida.

¿De dónde eran los migrantes que se accidentaron en Chiapas?

De acuerdo con Protección Civil de Chiapas, en el tráiler viajaban alrededor de 170 migrantes de los cuales, 95 eran guatemaltecos, un hondureño, uno de Ecuador, tres de República Dominicana, un mexicano y cuatro más de los que aún no se tiene la nacionalidad, entre las personas que viajaban en el tráiler, se encontraban 19 menores de edad.

Ayer, alrededor de las 15:30 horas, un tráiler de doble remolque, se volcó en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, trasportaba a por lo menos 170 migrantes de forma irregular.