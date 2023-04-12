Indigna video de soldado ucraniano decapitado en guerra Rusia- Ucrania; Kremlin pide investigación

En redes sociales circuló el video de un soldado ucraniano decapitado por mercenarios rusos pertenecientes al grupo Wagner, durante la guerra Rusia-Ucrania, las imágenes causaron indignación alrededor del mundo.

El video, que dura alrededor de un minuto con 40 segundos, se veía a un hombre vestido de militar, con la cara tapada cortando el cuello con un cuchillo a un soldado ucraniano a pesar de los gritos de dolor del hombre, posteriormente ocurrió la decapitación y terminó el atroz actor mostrando la cabeza a la cámara.

Después se escucha decir a otro soldado ruso “echa la cabeza en una bolsa para enviarla al comandante”. El acto causó indignación en todo el mundo debido a los casos de abusos que se han cometido durante la guerra Rusia-Ucrania.

Ucrania se pronuncia sobre video de un soldado ucraniano decapitado

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se pronunció sobre el terrible video de un soldado ucraniano decapitado, y dijo que este tipo de cosas no es la primera vez que suceden, recordó lo ocurrido en Bucha, donde hallaron una fosa con decenas de cuerpos. Pidió a los líderes de todo el mundo reaccionar ante el acto y no permitir que esto se olvide.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023

“Todo el mundo debe reaccionar. Todos los dirigentes. No esperen que se olvide con el paso del tiempo. No vamos a olvidar nada, y tampoco vamos a perdonar a los asesinos, dijo en un video Zelensky.

Añadió que “hay algo que nadie en el mundo puede ignorar, con qué facilidad matan estas bestias. Este video, la ejecución de un ucraniano cautivo, el mundo debe verlo”.

Kremlin pide verificar la autenticidad del video de un soldado ucraniano decapitado

Por su parte, el Kremlin calificó de “horrible” el video de un soldado ucraniano decapitado durante la guerra Rusia-Ucrania, por lo que dijo que era necesario verificar la autenticidad de las imágenes.

“Para empezar, hay que comprobar la veracidad de las horribles imágenes”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Agregó que vivimos en “un mundo de falsificaciones”, por lo que es necesario investigar, y “si efectivamente se hizo, descubrir quién lo hizo y dónde”.

En tanto, el grupo Wagner negó estar detrás del video de la decapitación de un soldado ucraniano a manos del ejército ruso.