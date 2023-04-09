Rusia devuelve a más de 30 niños ucranianos a sus familias

Más de 30 niños ucranianos se reunieron con sus familias esta semana, luego de que Moscú se los llevara de manera ilegal desde el inicio de la guerra Rusia-Ucrania, informó un grupo humanitario.

El gobierno de Vladimir Putin niega haber mantenido secuestrados a más de 19 mil menores ucranianos, y asegura que los transportó a su país por su propia seguridad.

"Ahora la quinta misión de rescate está a punto de completarse. Fue especial por la cantidad de niños que logramos devolver y también por su complejidad", dijo Mykola Kuleba, fundadora de la organización humanitaria Save Ucrania.

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El grupo humanitario ayudó a que decenas de familias se pudieran reunir con sus hijos, quienes les fueron arrebatados por soldados rusos hace más de un año. La organización se hizo cargo de la logística, el transporte y la planificación del viaje.

Kuleba relató para medios locales que algunos niños ucraniaos cambiaron de ubicación cinco veces en cinco meses, lo que dificultó la tarea para encontrarlos antes y poderlos regresar a sus casas. Al ser rescatados, algunos pequeños indicaron que estaban viviendo con ratas y cucarachas en las estancias rusas a donde fueron llevados.

"Nos trataron como animales. Nos encerraron en un edificio separado", dijo Vitaly, un niño de la región de Kherson cuya edad no está clara. Agregó que les dijeron que sus padres ya no los querían.

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Rusia retiene a niños ucranianos en campamentos de manera ilegal

De acuerdo con un informe compartido el martes, Rusia maneja una red de campamentos donde retiene al menos a seis mil niños ucranianos desde el inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022.

La organización Observatorio de Conflictos fue la encargada de dar a conocer que miles de niños ucranianos se encuentran ubicados en una red de centros de reeducación y adopción en Crimea ocupada y Rusia continental.

El Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL) de la Escuela de Salud Pública de Yale identificó 43 instalaciones involucradas en la detención de niños ucranianos desde la invasión rusa de Ucrania.

Estos campamentos están coordinados de manera centralizada por el gobierno federal de Rusia e involucra a todos los niveles del gobierno. Yale HRL identificó varias docenas de figuras federales, regionales y locales directamente involucradas en operar y justificar políticamente el programa.

Con información de Reuters

