“No saben el dolor de una madre": Piden no tapar carteles de personas desaparecidas con propaganda política en Guerrero

Madres de personas desaparecidas en Chilpancingo, Guerrero, denunciaron que los carteles de búsqueda de sus seres queridos colocados en distintos puntos de la ciudad han sido ocultados con tinta negra, propaganda política y actos de vandalismo.

Ante esta situación, ciudadanos y colectivos reprobaron los hechos y pidieron empatía para quienes buscan a un ser querido.

Denuncian retiro y vandalización de fichas de búsqueda en Chilpancingo

Las familias insistieron en que no se arranquen las fichas de búsqueda, pues estos materiales son una herramienta para obtener información que permita localizar a personas desaparecidas y lograr que regresen a casa.

Norma García, madre de una persona desaparecida, mostró su rechazo a que las fichas sean arrancadas, pintadas o cubiertas. Explicó que las familias recurren a todos los medios posibles para encontrar a sus seres queridos.

“Está mal porque uno como mamá busca por todos los medios poder localizar a sus seres queridos, y las personas que los arrancan, los pintan, hacen muy mal, porque no saben el dolor de una como madre”, declaró García a Azteca Noticias.

Qué respondió el Congreso de Guerrero ante las denuncias de las familias

Desde el Congreso de Guerrero se lanzó un exhorto a todos los ayuntamientos del estado para que se respeten las fichas de personas desaparecidas. La petición busca evitar que estos materiales sean retirados, destruidos o cubiertos en espacios públicos.

Por qué fueron tapadas las fichas de desaparecidos en parques de Chilpancingo

En Chilpancingo, recientemente se anunció un mantenimiento en varios parques públicos. Debido a estas labores, algunas fichas fueron ocultadas con pintura, lo que generó dudas entre las personas que buscan a un familiar desaparecido.

De acuerdo con los colectivos, en esta ocasión sí fueron notificados sobre la actividad de mantenimiento y habrá cambios en la forma en que se realizará. Los puntos para ello son el Parque de las Banderas, en la Alameda Granados Maldonado, y el Puente El Capricho.

Las peticiones de los colectivos de búsqueda a las autoridades locales

Betsi Munivez Mayo, integrante del colectivo Guerrero No + Desaparecidos, afirmó que no se oponen a las labores de mantenimiento, siempre que las familias sean tomadas en cuenta.

“Para nosotros no hay ningún problema que den mantenimiento, que hagan su trabajo, pero siempre y cuando sí nos tomen en cuenta, (...) pues a fin de cuentas la deuda es del Estado por la falta de seguridad”, expresó Munivez Mayo.