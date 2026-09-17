Guía se harta de unos estudiantes y los deja abandonados en Francia

Ocho estudiantes eslovacos protagonizaron uno de los episodios más insólitos en la historia de los viajes escolares. Su comportamiento, marcado por gritos continuos y actitudes inapropiadas, colmó la paciencia de la guía encargada del grupo, quien tomó una decisión que nadie esperaba: abandonarlos en la ciudad francesa de Forbach.

Antes de dejar el autobús, la guía se aseguró de que los estudiantes quedaran bajo la supervisión de su profesora. Además, contaba con un respaldo, una cláusula firmada previamente que le otorgaba la facultad de expulsar del viaje a cualquier participante que no mantuviera un comportamiento adecuado.