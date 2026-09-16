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EU, Rusia, China, Irán y Francia felicitan a México: Así celebra el mundo el Día de la Independencia

Varios países alrededor del mundo se unen a los festejos por el Día de la Independencia de México.

El mundo celebra el Día de la Independencia de México
El mundo celebra el Día de la Independencia de México|X @JapanEmb_Mexico / @PedroMarquezRs

Escrito por: Eder Martínez

Como ya es una tradición de todos los años, varios países alrededor del mundo se unen a los festejos por el Día de la Independencia de México.

Estados Unidos, Japón e Irán se unen al Día de la Independencia

Kozo Honsei, el embajador de Japón en México, apareció con un sombrero tradicional e interpretó el Cielito lindo en japonés.

Mientras que en Irán, la Torre Azadi de Teherán fue iluminada con los colores de la bandera para conmemorar el 216 aniversario de la Independencia.

Estados Unidos se unió a la celebración, pues Ronald Johnson, embajador en México, envió un mensaje de felicitación y resaltó la unión entre ambos países.

Las felicitaciones para México en otros países

Francia se unió a los festejos con una carta enviada por el presidente Emmanuel Macron al gobierno mexicano, mientras que la Embajada de Rusia también compartió un mensaje.

Desde Alemania, se enviaron buenos deseos a los mexicanos por las fiestas patrias, al tiempo que se destacó la relación de amistad entre ambas naciones.

En Londres, la Embajada de México organizó una ceremonia del Grito de Independencia, a la que asistieron integrantes del cuerpo diplomático.

Canadá también hizo llegar sus felicitaciones y reconoció la riqueza histórica y cultural de México, mientras que China, Qatar, Italia, Chile e Irlanda fueron otras de las naciones que se sumaron a los mensajes.

¿Qué otros países han felicitado a México?

En años anteriores, los monumentos y edificios más famosos del planeta se han pintado de verde, blanco y rojo, como la Torre Eiffel de Francia en 2020 y 2022.

Serbia también se ha sumado en años recientes con la Torre de Belgrado, mientras que en Bélgica, el Manneken Pis, símbolo de Bruselas, fue vestido con un atuendo huichol durante una celebración especial.

En Estados Unidos, el Empire State Building de Nueva York es uno de los rascacielos más reconocidos de esta tradición y ha sido iluminado con el tricolor mexicano en diferentes años, aunque también existen antecedentes de celebraciones en edificios Los Ángeles.

En Canadá, las Cataratas del Niágara han mostrado los colores de México en ediciones anteriores.

Sudamérica no se queda atrás, pues Argentina y Paraguay han participado anteriormente mediante el Obelisco de Buenos Aires y el Palacio de López, respectivamente.

Además, en Medio Oriente y Asia, el Burj Khalifa de Emiratos Árabes Unidos, el Qutub Minar de India, la Torre Gama de Indonesia y la Torre KL de Malasia han lucido el tricolor mexicano en distintas ocasiones.

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