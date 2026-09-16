EU, Rusia, China, Irán y Francia felicitan a México: Así celebra el mundo el Día de la Independencia

Como ya es una tradición de todos los años, varios países alrededor del mundo se unen a los festejos por el Día de la Independencia de México.

Estados Unidos, Japón e Irán se unen al Día de la Independencia

Kozo Honsei, el embajador de Japón en México, apareció con un sombrero tradicional e interpretó el Cielito lindo en japonés.

Mientras que en Irán, la Torre Azadi de Teherán fue iluminada con los colores de la bandera para conmemorar el 216 aniversario de la Independencia.

Los iraníes muestran su cariño a México iluminando la Torre Azadi, uno de los 4 monumentos más emblemáticos de ese país, con los colores de la bandera mexicana al tiempo de que escuchaba el Himno Nacional y así celebrar el 216 aniversario de la independencia de nuestra nación.… pic.twitter.com/ZXJp3tVTKZ — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) September 16, 2026

Estados Unidos se unió a la celebración, pues Ronald Johnson, embajador en México, envió un mensaje de felicitación y resaltó la unión entre ambos países.

Las felicitaciones para México en otros países

Francia se unió a los festejos con una carta enviada por el presidente Emmanuel Macron al gobierno mexicano, mientras que la Embajada de Rusia también compartió un mensaje.

Desde Alemania, se enviaron buenos deseos a los mexicanos por las fiestas patrias, al tiempo que se destacó la relación de amistad entre ambas naciones.

🎊🎆 Querid@s amig@s🇲🇽: la Embajadora @DBorione y todo el equipo de la Embajada🇫🇷 les desea unas muy felices fiestas patrias.



¡Viva México! ¡Viva Francia! ¡Viva la amistad francomexicana! 🇫🇷🫶🇲🇽 pic.twitter.com/OWkFJkcJFb — Embajada de Francia en México 🇲🇽 (@FranciaenMexico) September 16, 2026

En Londres, la Embajada de México organizó una ceremonia del Grito de Independencia, a la que asistieron integrantes del cuerpo diplomático.

Canadá también hizo llegar sus felicitaciones y reconoció la riqueza histórica y cultural de México, mientras que China, Qatar, Italia, Chile e Irlanda fueron otras de las naciones que se sumaron a los mensajes.

🗓 El 16 de septiembre, México celebra el 2️⃣1️⃣6️⃣° Aniversario desde el inicio de la lucha por la independencia, coronada en 1821 con la liberación del yugo colonial.



🇷🇺🇲🇽 ¡Rusia felicita a todo el pueblo mexicano con la fiesta nacional!https://t.co/gCbwdWCEw3 pic.twitter.com/3JS2U5YX8H — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) September 16, 2026

¿Qué otros países han felicitado a México?

En años anteriores, los monumentos y edificios más famosos del planeta se han pintado de verde, blanco y rojo, como la Torre Eiffel de Francia en 2020 y 2022.

Serbia también se ha sumado en años recientes con la Torre de Belgrado, mientras que en Bélgica, el Manneken Pis, símbolo de Bruselas, fue vestido con un atuendo huichol durante una celebración especial.

En Estados Unidos, el Empire State Building de Nueva York es uno de los rascacielos más reconocidos de esta tradición y ha sido iluminado con el tricolor mexicano en diferentes años, aunque también existen antecedentes de celebraciones en edificios Los Ángeles.

Has escuchado alguna vez el Cielito Lindo... ¿en japonés? 😲

De parte de la Embajada de Japón🇯🇵 les tenemos una sorpresa especial para todos en México, esperamos que canten con nosotros🎵

¡Feliz Día de la Independencia, les deseamos que pasen muy felices fiestas patrias! 🔔🇲🇽 pic.twitter.com/W3CKr3AgGL — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) September 15, 2026

En Canadá, las Cataratas del Niágara han mostrado los colores de México en ediciones anteriores.

Sudamérica no se queda atrás, pues Argentina y Paraguay han participado anteriormente mediante el Obelisco de Buenos Aires y el Palacio de López, respectivamente.

Además, en Medio Oriente y Asia, el Burj Khalifa de Emiratos Árabes Unidos, el Qutub Minar de India, la Torre Gama de Indonesia y la Torre KL de Malasia han lucido el tricolor mexicano en distintas ocasiones.